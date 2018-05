Los pensionistas vizcaínos llaman a «toda la sociedad» a «colapsar» Bilbao el 26 de mayo Manifestación el pasado 17 de marzo en Bilbao. / IGNACIO PÉREZ El colectivo dice a políticos que no pidan su voto si no van a la marcha EFE Viernes, 11 mayo 2018, 15:14

El movimiento de pensionistas de Bizkaia ha señalado este viernes a los políticos que no caben excusas «para inhibirse» y no participar en las manifestaciones convocadas el próximo día 26 en las capitales vascas y navarra por unas pensiones dignas y ha advertido de que si no acuden ese día a las marchas «tampoco deberían pedir el voto» al colectivo en las elecciones europeas, municipales y forales del próximo año.

«Lo uno va con lo otro», ha manifestado el representante del movimiento vizcaíno Luis Alejos durante una conferencia de prensa en Bilbao, en la que los jubilados han llamado a «colapsar» las calles de la capital vizcaína el día 26.

Alejos ha puesto de manifiesto que los pensionistas representan un colectivo de más de medio millón de personas en Euskadi y unas 130.000 en Navarra, con lo que ha instado a los políticos a «sumar» y tener en cuenta esa «capacidad» en cuanto a votos en las urnas.

El colectivo ha pedido a los políticos que finalmente decidan acudir y a todos los sindicatos vascos, que han mostrado su apoyo a la movilización, que se movilicen de un modo respetuoso con la autonomía del movimiento de pensionistas.

Alejos también ha pedido a los partidos que negocian los Presupuestos Generales del Estado (PGOU) que «no utilicen» a los pensionistas, que han vuelto a considerar insuficiente el acuerdo alcanzado entre PP y PNV para mejorar las pensiones, entre otras razones, porque no da respuesta a su reivindicación fundamental: una pensión pública mínima de 1.080 euros para todas las personas. El mismo portavoz ha avisado de que no se intente dividir al colectivo y ha afeado, en este sentido, que el PNV de Bizkaia haya convocado a una reunión «a unas asociaciones de pensionistas y a otras no», según ha contado. «Que no traten de dividir, que no vayan por ese camino», ha advertido.