Los pensionistas vizcaínos, sin intención de interrumpir las protestas por ahora Los pensiones vizcaínos han vuelto a manifestarse en Bilbao. / FERNANDO GÓMEZ No descartan parar según avance el verano si baja la afluencia a las protestas, que, por ahora, dan por buena con cientos de asistentes cada lunes frente al Ayuntamiento de Bilbao ERLANTZ GUDE Lunes, 25 junio 2018, 17:11

La plataforma vizcaína de pensionistas ha afirmado hoy que no tiene intención de suspender por ahora las concentraciones semanales que organiza frente al Ayuntamiento de Bilbao, y donde congrega cada lunes a cientes de mayores. El colectivo no descarta parar más adelante si las movilizaciones sufren un bajón de asistentes, lo que por ahora no se ha producido. De hecho, cientos de manifestantes han atravesado este mediodía El Arenal desde el Ayuntamiento hasta la plaza del Arriaga -3.000 según los portavoces municipales-. Allí se ha escenificado una obra de teatro revindicativa de la mano del grupo getxotarra Utopian. La función ha contado con la presencia de seis miembros de la plataforma de pensionistas sevillana.

El colectivo vizcaíno prepara una movilización especial el lunes de Aste Nagusia, con el fin de aprovechar las fiestas para dar mayor eco sus reivindicaciones. De hecho, los pensionistas de Euskadi y Navarra pretenden organizar actos especiales en las fiestas de cuatro capitales, empezando por San Fermín, a donde la plataforma territorial decidirá el miércoles si envía una delegación. Asimismo, el colectivo prevé convocar una nueva manifestación por las calles de Bilbao el 1 de octubre -lunes-, coincidiendo con el Día Internacional de los Mayores.