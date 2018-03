Cada cual, con sus pecados

A la vista de los déficits de las administraciones autonómicas podemos extraer varias conclusiones. La primera es que, en España, esto de la financiación territorial es un desbarajuste. Un problema mal resuelto y al que no le vendría mal un acuerdo global que, hoy por hoy, se presenta imposible por culpa de una política desquiciada. La segunda constatación ratifica eso de que, cuando uno gasta de lo suyo, gasta mejor y con mayor mesura.

La tercera es que los acuerdos pagan. ¿Es casualidad que tres de las cuatro comunidades que han obtenido superávit -País Vasco, Canarias y Navarra- hayan firmado acuerdos con el Gobierno central? No, no lo es. Lo cual nos lleva a la cuarta y principal conclusión. ¿Tiene algún sentido enrocarse en la negativa a dar su apoyo al PP en la aprobación de los Presupuestos del 2018? Pienso que no. Una cosa es sentir simpatía y empatía con la causa de los independentistas catalanes. Otra, mucho más difícil, es aceptar y aprobar el camino seguido para llevar adelante sus aspiraciones. Algo que, me da, nadie comparte en Ajuria Enea. Y otra, aún mucho menos comprensible, es condicionar un apoyo que nos conviene, como ha quedado demostrado sobradamente, a unas actuaciones ajenas y enloquecidas.

El famoso artículo 155 puede ser un banderín de enganche para determinados discursos previsibles y vacuos, pero nunca debería de ser un freno a nuestras conveniencias. ¿Harían ellos lo mismo por nosotros? ¿Lo hicieron en el pasado? Máxime cuando parece evidente que Mariano Rajoy aplicó el artículo que abrió la puerta a la intervención de la autonomía catalana muy a su pesar y lo mantiene como quien soporta en la mano una patata muy caliente que no ve el momento de abandonar.

Si el acuerdo en materia presupuestaria es bueno -no creo que nadie sensato lo ponga en duda-, ¿por qué no mantenerlo y reeditarlo? El PNV puede dar el apoyo moral que quiera y regalar la comprensión que considere necesaria, pero no tiene derecho a perjudicar a los ciudadanos del País Vasco por una deriva ajena, de la que no somos en absoluto responsables. Que cada cual purgue sus propios pecados.