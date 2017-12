Hay 17 paraísos fiscales en el mundo, y entre ellos no están Suiza y Andorra De Guindos señaló ayer que Gibraltar no figura en la lista por ser todavía parte de la UE. / AFP La Unión Europea crea una 'lista negra' de países que favorecen el blanqueo de capitales, y otra 'gris' con 47 sospechosos ADOLFO LORENTE Miércoles, 6 diciembre 2017, 00:42

La política siempre ha tenido una extraña relación metafórica con lo meteorológico. Que si chaparrón, que si tormenta, que si tsunami... Lo que está claro es que nunca llueve a gusto de todos, y menos en Bruselas, la sede del club. Es lo que tiene intentar poner a 28 países de acuerdo para aprobar algo por unanimidad. Si ya es difícil en temas relativamente nimios, cuando se habla de fiscalidad es el más difícil todavía. Ayer, llovió. Para muchos poco, para otros bastante, pero llovió. Por fin se pudo proclamar aquello de ¡habemus lista negra de paraísos fiscales!

Desde enero, han sido evaluados 92 países y territorios de acuerdo con tres criterios: transparencia fiscal, fiscalidad «justa» e implementación de las medidas acordadas por la OCDE. Al final, sólo 17 no han pasado el corte «ya que la mayoría han colaborado». Sin embargo, esta esperada lista negra cuenta con ausencias notables que han provocado duras críticas por la laxitud del Consejo Europeo. No están Suiza, Hong Kong, Bahamas, Bermudas, las Caimán, Jersey, Delaware... Muchos de los nombres asociados a los escándalos de corrupción y fraude fiscal que llenan los informativos. ¿Pero hay lista? Sí. ¿Es un hito relativamente histórico en la UE que llega tras dos años de duras negociaciones? Sí. ¿Debería ser más amplia? Sí. Conclusión, sólo queda aferrarse a la teoría del vaso medio lleno o medio vacío.

¿Cuáles son los 17 señalados? Samoa Americana, Barbados, Bahréin, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Panamá, cuyo Gobierno mostró ayer su indignación llamando a consultas a su embajador ante la UE. Al inicio de esta semana se hablaba de que serían 19, pero Marruecos y Cabo Verde lograron esquivar este estigma internacional con promesas de última hora asegurando que serán unos chicos buenos y cambiarán.

A diplomacia, la UE no tiene rival. En este tema, por ejemplo, la terminología empleada no habla de paraísos fiscales. El eufemismo elegido para la ocasión es «jurisdicción no cooperativa en material fiscal». La lista negra es de 17 pero, ojo, hay otros 47 países o administraciones que están en la picota. Y es que los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) decidieron también elaborar una lista gris destinada a encuadrar a los sospechosos habituales. «Sería algo así como los que están entre el infierno y el purgatorio, aquellos que necesitan mejorar o progresan adecuadamente», explicó el ministro de Economía español, Luis de Guindos.

Entre otros países, hay muchos conocidos. Andorra, Suiza, San Marino, Turquía, Perú, Uruguay, Macedonia, Bosnia, Serbia... El que quiera salir, ya sabe lo que tiene que hacer: jurar y perjurar que cooperará con la UE cumpliendo varias condiciones.

PAÍSES EN LA PICOTA Lista negra Samoa Americana, Bahréin, Barbados, Granada, Guam, República de Corea, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos. Lista gris Curazao, Hong Kong, Nueva Caledonia, Omán, Catar, Taiwán, Cabo Verde, Fiyi, Montenegro, Armenia, República de Macedonia, Jamaica, Jordania, Maldivas, Perú, Serbia, Suazilandia, Tailandia, Turquía, Vietnam, Andorra, Aruba, Belice, Botsuana, Islas Cook, Liechtenstein, Mauricio, San Vicente y las Granadinas, San Marino, Seychelles, Suiza, Uruguay, Malasia, Labuan, Islas Caimán, Guernsey, Isla de Man, Jersey, Islas Feroe, Groenlandia, Vanuatu, Albania, Bosnia y Herzegovina, Marruecos, Nauru y Niue.

Gibraltar, fuera por ahora

Que la lista deja un regusto amargo no lo ocultó el vicepresidente del Euro, Valdis Dombrovskis, quien aseguró que «la Comisión hubiese preferido una batería de sanciones más fuertes» de las finalmente acordadas. Además del estigma internacional, lo que se hace es restringir el acceso a fondos comunitarios y estrechar la vigilancia sobre contribuyentes que operen en estos lugares. «Esperamos que los trabajos continúen en 2018 para introducir medidas defensivas más fuertes», recalcó el letón.

¿Y Gibraltar? «Como sigue perteneciendo a Reino Unido, y por lo tanto a la UE, no está en ninguna lista (los 28 Estados quedan fueran de forma automática al existir el principio de confianza mutua). Cuando se produzca el ‘Brexit’ (29 de marzo de 2019), entonces habrá que analizar la situación porque quedarán fuera de la UE», zanjó De Guindos.