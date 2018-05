Optimismo amenazado Las buenas perspectivas de la economía vasca se ven ensombrecidas por la amenaza arancelaria de Trump, su salida del tratado con Irán y el enloquecido acuerdo de gobierno en Italia El lehendakari Urkullu y el presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño. / Luis Ángel Gómez IGNACIO MARCO-GARDOQUI Domingo, 20 mayo 2018, 00:35

En la asamblea general de Cebek del pasado miércoles se presentó un panorama de la industria vasca realmente optimista, que cobra más valor al constatar que las previsiones se hacen sobre la base de las opiniones de los empresarios que, al final, son los que de verdad conocen el estado del mercado, los pedidos recibidos y los precios practicados. Poca teoría y mucha realidad. Vamos a crecer y vamos a crear empleo manteniendo viva una tendencia constante a lo largo ya de muchos trimestres. Además de buena, esta previsión es bastante general, lo que otorga más valor al pronóstico.

Por si fuera poco, el entorno político vasco atraviesa una época de tranquilidad gracias a un PNV capaz de pactar con el PP en Madrid y con el PSOE en Vitoria, aunque luego le entre la necesidad imperiosa de compensar el repique de campanas con la presencia en la procesión y haga cosas que dan miedo, al recordarnos excesivamente a los inicios del 'procés'. Un camino, del que deberíamos huir como de la peste y que conduce a un lugar al que la inmensa mayoría del pueblo vasco no quiere ir.

Pero como la felicidad nunca es completa, aparecen nubarrones en el frente exterior con un fuerte potencial de destrucción. Me voy a referir a tres de ellos. Dos proceden de la orilla opuesta del Atlántico. El primero de ellos es la amenaza lanzada por el presidente estadounidense Trump de levantar barreras arancelarias, que pueden provocar un caos comercial con una interminable sucesión de acciones y reacciones que podría paralizar el crecimiento mundial de la economía. No debemos olvidar que Europa, además de las medidas comerciales puede utilizar la política fiscal para castigar a las grandes empresas tecnológicas americanas. Me parece un idea tan absurda y grave que, por eso mismo, pienso que no llegará a mayores. En los próximos meses se podría reproducir la política de la guerra fría, en donde la evidencia de una destrucción masiva y mutua acabó por traer la paz entre los grandes bloques.

El segundo es peor. La salida norteamericana del tratado con Irán ha desestabilizado ya el mercado del petróleo y puede terminar fácilmente con desestabilizar toda la región de Oriente Medio, que necesita la gasolina para mover a la gente y no para quemarla en ella. Las consecuencias concretas dependerán básicamente de dos cosas: la amplitud de las medidas americanas y la respuesta europea. Si, además de castigar a los iraníes, la Administración Trump decide castigar también a las empresas europeas que comercien o inviertan en Irán, el lío puede ser enorme dado el recuperado y creciente flujo de negocios con aquel país.

Por su parte, la respuesta europea, inicialmente valiente, puede mutar en humillante servilismo o en valiente defensa de sus intereses, para lo cual es imprescindible la unidad de acción y el compromiso de aplicación uniforme de todas las respuestas. Una unidad que siempre es el pié del que cojea el corral europeo.

Y justo esta semana ha aparecido el tercer nubarrón en forma de nuevo gobierno en Italia. La política del país acostumbra a ser muy divertida, pero quizás ahora lo sea menos por la sencilla razón de que nos afecta mucho más. Un gobierno que se parece a un manicomio regido por los propios enfermos (gracias Mario), que ha firmado un acuerdo enloquecido que comprende una amalgama de medidas disparatadas, xenófobas y contradictorias. Desde la expulsión masiva de inmigrantes al levantamiento de las sanciones a Rusia con quien se pretende estrechar los lazos en pleno desafío al bloque occidental. Desde el establecimiento de una renta universal hasta una temeraria bajada de impuestos. No es seguro, y ni siquiera es probable, que tal cosa refuerce su economía como pretenden sus promotores. Pero sí es seguro que abrirá un boquete en sus cuentas públicas que dañarán su prima de riesgo y, aquí está el peligro, desestabilicen a toda la zona euro.

¿Qué puede salir de todo esto? Los partidos firmantes del acuerdo han asegurado que «ya» no quieren salirse del euro. Pero quizás haya que echarles si insisten en la locura.