La Naval entra hoy en estado crítico al no poder ampliar el capital Las gradas de La Naval sestaoarra desde la Margen Derecha de la ría. / Pedro Urresti El empresario Manuel Del Dago incumple su compromiso y alega que necesita 40 días para hacerse con el 80% de las acciones MANU ALVAREZ Viernes, 7 julio 2017, 02:47

Rescatar el astillero La Naval de su complicada situación, producto de la importante acumulación de pérdidas durante los dos últimos años, era -probablemente aún lo es- una tarea compleja. Una especie de castillo de naipes en el que la banca tenía que comprometer nuevos recursos financieros y ampliar la amortización de los créditos del pasado; las empresas subcontratistas debían aguantar la respiración y el incremento de deudas a la espera de que todo encajase; los armadores que han encargado los cuatro barcos en proceso de construcción debían también flexibilizar sus penalizaciones por el retraso acumulado; y, por último, debía aparecer un nuevo inversor, dispuesto a inyectar dinero fresco en la empresa. Todas las cartas habían encajado en su posición, e incluso el industrial asturiano Manuel del Dago, residente en Miami, se había comprometido a controlar el 80% de las acciones y suscribir una ampliación de capital. Hoy era la fecha prevista para formalizar la primera fase de esa ampliación, pero Del Dago comunicó hace ya varios días que no cumplirá su compromiso. La versión oficial es que necesita más tiempo, en torno a 40 días, para disponer del dinero.

La empresa da trabajo a unas 1.840 personas, aunque tan sólo 215 pertenecen a su plantilla

Si el astillero no encuentra una solución urgente a sus problemas de liquidez, la próxima semana entrará en un proceso de parada progresiva. Un buen número de subcontratas ya han anunciado a su plantilla que a partir de la semana que viene dejarán de trabajar. Acumulan ya un retraso en los cobros de dos meses -el astillero adeuda unos 40 millones de euros a sus proveedores- y no pueden seguir incrementando su particular agujero contable. La banca, con la que se había alcanzado un acuerdo de refinanciación para los 150 millones de euros en créditos que tiene la empresa, no está dispuesta a entregar más dinero si los accionistas -en este caso Manuel del Dago- no aportan nuevo capital.

Mientras tanto, los que hasta hace poco eran accionistas del astillero -Murueta e Ingeteam- han desaparecido prácticamente de la compañía, después de que la junta de accionistas aprobase hace ahora un mes realizar una ‘operación acordeón’. Esto es, dar por perdido todo el capital social que habían puesto para hacerse con la propiedad de La Naval, cuando el astillero fue privatizado en 2006, para abordar la ampliación de capital que se había consensuado con el empresario asturiano.

En preconcurso

Así las cosas, el astillero se encuentra al borde mismo del colapso, sin que nadie encuentre una explicación razonable a los motivos que han llevado al industrial Del Dago a dar un frenazo y a pedir ahora un aplazamiento que puede resultar mortal para el futuro de la compañía. Hace ya un mes que, en previsión de una situación de este tipo, el consejo de administración decidió solicitar el procedimiento preconcursal en el juzgado. Con ello, la empresa cuenta con algo de tiempo antes de verse obligatoriamente abocada a la solicitud de un concurso definitivo, que derivaría sin duda en la liquidación. En numerosas ocasiones se ha especulado con la posibilidad de que La Naval, en el final de su vida industrial, sea objeto de un proceso de especulación inmobiliaria, ya que los terrenos que ocupa han ganado valor como zona residencial tras la regeneración urbana que ha experimentado el entorno.

En la actualidad, el astillero da trabajo a unos 1.840 trabajadores, de los cuales 215 pertenecen a la plantilla propia y el resto a las contratas que trabajan dentro de las instalaciones y que se ocupan de la construcción de los diferentes componentes de cada buque. A esa cifra habría que añadir la de otros empleados que trabajan de forma indirecta en tareas de aprovisionamiento, transporte o servicios externos del astillero. Una cifra de trabajadores muy relevante y con una actividad económica también significativa en Bizkaia, que tiene en estos momentos su futuro colgado de una gran incertidumbre.

LOS BARCOS EN PROCESO Living Stone. El instalador de cables submarinos es el más avanzado en cuanto a su fabricación. Le quedan seis o siete meses. Ferry. Vox Alexia y Vox Amalia son los nombres de las dos dragas de succión encargadas a La Naval. Dragas. ncargado por Baleària y con propulsión a gas, es el barco en estado menos incipiente en su producción.

De todo ese colectivo, tan solo pueden tener un futuro más o menos claro los 155 trabajadores que proceden del antiguo astillero La Naval y que cuentan con un compromiso de ‘rescate’ de la sociedad pública SEPI. En el momento de la privatización, los sindicatos arrancaron al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el compromiso de recolocación de la plantilla de la empresa en el caso de que el astillero entrase en una situación de crisis. El plazo para ejercer dicho rescate venció el pasado mes de diciembre, pero los 155 trabajadores del astillero pidieron en ese momento pasar a la plantilla de la SEPI o bien negociar una prórroga de las garantías de recolocación.