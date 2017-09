Micolet: que no te duelan prendas Aritza Loroño, uno de los fundadores de Micolet, en el almacén de ropa de la 'startup'. / Pedro Urresti La empresa vizcaína facilitala venta 'online' de ropa de segunda mano gestionando todo el proceso IRATXE BERNAL Viernes, 22 septiembre 2017, 02:51

Esta historia empieza con una bloguera de moda mirando cómo la ropa abarrota su armario. Bendito problema, pensarán, pero lo cierto es que sí es un pequeño quebradero de cabeza. Cuando tu oficio consiste en lucir modelitos, estás condenada si repites. Prenda fotografiada, prenda retirada. Has de adquirir artículos continuamente y, mientras las novedades no se acaban, el espacio disponible en casa, sí lo hace. Toca reservar sitio y pensar en qué hacer con todo eso que ya no nos vamos a poner. Nuestra bloguera optó por sacar un dinerillo y comentó a tres amigos lo latoso que resultaba vender 'online' tal cantidad de ropa. Le llevaba mucho tiempo y no resolvía de inmediato su mayor apremio. Los armarios abarrotados no notan mucho alivio si las perchas se despejan una a una.

«Nos pareció muy llamativo y, como además siempre nos han preocupado mucho los temas medioambientales y cada vez se consume más moda, pensamos que estaría bien aprovechar nuestra experiencia en el comercio 'online' para poner facilidades a quienes antes de reciclar prefieren reutilizar; es decir, que otros usen su ropa. Decidimos probar suerte porque, bueno, como mínimo, ya teníamos una cliente. Así que molestamos a nuestras novias, hermanas, madres, amigas... hasta que reunimos mil prendas, todas de mujer porque ellas compran más moda, y lanzamos la web», ríe Aritza Loroño, uno de los promotores de Micolet, un portal de venta de ropa 'online' creado hace dos años en Erandio y que ahora mismo tiene un stock de 500.000 prendas

La web se queda conel 25% del precio finalcon el que cadaprenda sale al mercado a porcentaje

La bloguera les había dado la clave para diferenciarse. Porque en la Red, tiendas de ropa -incluso de ropa de segunda mano- ya hay muchas. Pero tiendas que te solucionen de un plumazo toda la intendencia ya no hay no tantas. Es decir, el valor de Micolet debía ser la comodidad. Quienes deciden vender a través de esta web no han de preocuparse por absolutamente nada más que por meter todo aquello de lo que se quieren desprender en una caja y llamar para que lo recojan. Olvídate de hacer fotos de las prendas, redactar una ficha detallando sus características, de tratar directamente con cada cliente -y sus «hazme una rebajita»- y, finalmente, de darte tus buenos paseos a Correos para realizar cada envío. Nada. Asegúrate de que todo esté limpio, échalo a la caja, llama y ya. ¿Así de fácil? 'Claro que sí, guapi'.

La empresa 3.000 euros fue el capital inicial aportado por los tres socios. 1,2 millones de euros de facturación ha registrado hasta agosto. Esperan alcanzar los 1,5. 1 millón de euros creen necesarios los fundadores para acciones de marketing e internacionalizarse.

A partir de ese momento todo queda en manos de los 17 trabajadores de la 'startup'. «Hay quien nos manda de una sola vez 200 prendas. Imagínate lo que puede ser ocuparte desde casa de organizar la venta de tanta ropa. Nosotros nos encargamos de traerla aquí, de procesarla, decidir qué puede ponerse a la venta y por qué precio. Si la clienta no está de acuerdo con la valoración o si creemos que la prenda no está en condiciones de colgarla en la web, tiene la opción de solicitar que se la devolvamos», explica Loroño.

La 'startup' se hace cargo de la recogida en casa de la vendedora, la fijación del precio y entrega final en casa de la compradora

«Así como otras webs de venta de ropa de segunda mano parecen más dirigidas a un público quizá más joven con ingresos justitos y que quiere exprimir el precio, nuestras clientas no están tan preocupadas por pelear cada euro y delegan la valoración de la ropa. Nosotros nos quedamos con una comisión del 25% del precio final de cada venta, pero resolvemos todo el proceso y nos hacemos cargo de cualquier incidencia, tanto para quien vende como para quien compra», subraya su fundador.

En el almacén de Micolet en Erandio entrancada día 1.000 prendas que son puestas ala venta en 24 horas Trajín diario

Lo de las 200 prendas no es exageración. En su lista de clientes están actrices y modelos como Ariadne Artiles, Cayetana Guillén Cuervo, María Adánez o Kira Miró, además de numerosas 'influencers' de moda que lucen percha a diario en Instagram y a las que no les duelen prendas. En cualquier caso, al almacén en Erandio de Micolet llegan a diario cerca de un millar procedentes de toda España y Francia, que en 24 horas son procesadas y puestas a las venta. El año que viene, sus promotores quieren expandir el negocio a Italia, Portugal y Alemania, para lo que necesitan hacer mucho marketing y acondicionar sus instalaciones con el fin de almacenar tal volumen de ropa. Para lograr los fondos necesarios participarán los días 17 y 18 de octubre en B-Venture, el evento de financiación para 'startups' organizado por EL CORREO que cuenta con el patrocinio del Gobierno vasco, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, así como con la colaboración de Elkargi, BStartup de Banco Sabadell, Laboral Kutxa, CaixaBank y la Universidad de Deusto.