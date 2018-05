Marketing moderno

La actuación de los gobiernos vascos -de este y de muchos de los anteriores- en materia de endeudamiento ha sido siempre un ejemplo de contención y buenas prácticas. Al menos cuando lo comparamos con la desaprensiva actividad de la mayoría de las comunidades autónomas, todas quejosas de lo mal financiadas que están y casi todas acumulando déficits hipopotámicos, a los que nadie considera como «privilegio» a pesar de que una gran parte tiene unas condiciones de pago muy generosas concedidas por la Administración central. Por eso Euskadi se financia de manera tan holgada y por eso los mercados le conceden dinero en unas condiciones muy favorables.

Pero esto de la deuda sostenible me parece una milonga. A mí me enseñaron que el dinero era un bien fungible; es decir, que se mezclaba perfectamente con otros dineros. Si la enseñanza era cierta, ¿cómo podrá discriminar el Gobierno el destino de su endeudamiento en base al origen del dinero percibido? Luego, al menos en teoría, el dinero conseguido a través de esa deuda 'sostenible' se supone que va a sufragar gastos de un interés social especial. Me encantaría saber quién hace la clasificación del interés social de cada gasto y conocer los criterios que utiliza. Igual, gracias a ello, conseguíamos reducir algunos gastos que carecen de interés social o que lo tienen bien escaso.

Porque, ¿quién tiene más interés social, la sanidad o las ayudas a las familias, la educación o las obras del metro, los sueldos de los funcionarios o las pistolas de la Ertzaintza? ¡Me encantaría conocer la clasificación! Todo esto me suena a puro marketing del emisor, a lavado de cara de actuaciones que desconocía la tenían sucia. Y me recuerda, en parte, al desarrollo de los famosos fondos éticos, aunque en ellos el gestor se autolimita en las posibilidades de inversión. Pero tampoco he sabido nunca cómo se determinan los criterios. Evitar a las industrias de armamento o las tabacaleras me parece sencillo, pero entre las petroleras, las químicas, las navieras, los aceros, la banca, las constructoras, etc., no sé quién prioriza y/o elimina a quién.

Si quiere mi opinión -no vale gran cosa, pero es gratis y va incluida en el precio del periódico-, suscriba sin miedo esta deuda que le ofrecen porque es sostenible. Sostenible en el sentido de que se la van a devolver. De lo demás, puede olvidarse.