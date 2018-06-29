Listado de grandes morosos a la Hacienda de Gipuzkoa en 2018

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|CIF
|Nombre
|Importe
|15869388D
|OSINALDE ECHANIZ JOSE RAMON
|49.673.026,03
|15875764Z
|OSINALDE ECHANIZ JUAN MIGUEL
|49.667.190,25
|B20513016
|LH COMMODITIES & INVESTMENTS SL
|23.017.187,24
|F20020517
|FAGOR ELECTRODOMESTICOS S. COOP,
|15.969.698,17
|B20816880
|CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS GEDI SL
|6.503.189,83
|A20017877
|TECFRINDUS SA
|6.226.905,48
|B20565909
|EL RINCON DEL EBANISTA SL
|6.110.155,97
|A20002234
|PAPELERA DEL ARAXES SA
|5.928.848,01
|A20939054
|ELIZATXO SA
|5.381.986,55
|A20634887
|RAMON VIZCAINO REFRIGERACION SA
|5.373.923,13
|B20773248
|LUMEN PACIS SL
|5.263.649,67
|B20790721
|INDUSTRIAS LAGUN ARTEA SL
|5.234.969,80
|A20426409
|LAMINADOS DE ARETXABALETA SA
|5.035.901,68
|B20872701
|SAVERA GESTION SL,
|4.795.500,23
|B91482687
|INGEN MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS SL
|4.620.064,06
|B20580841
|ELIZALDEKO FINKAK SL
|3.880.659,30
|A20012498
|AZCUE Y CIA SA
|3.839.518,70
|A20016713
|BILORE SA (EN LIQUIDACION)
|3.690.637,10
|B20705869
|AMUTE GAINA SL
|3.198.403,67
|A28054674
|INDUSTRIAS QUIMICAS TEXTILES SA
|3.046.614,41
|B85592947
|HENCO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL
|3.023.571,76
|A20017919
|PAPELERA DE AMAROZ SA
|3.010.446,14
|320682746
|GRUPO LASER IDOSEME SL
|2.999.020,36
|A20494084
|EMUSI SA
|2.823.542,41
|A20757092
|FUNDICIONES LAZKAO SA (EN LIQUIDACION)
|2.398.234,41
|B20823852
|GRV GRUPO VIZCAINO EMP IND Y SERV SL
|2.381.004,37
|A20003422
|PAPERALIA SA (EN LIQUIDACION)
|2.315.280,71
|B20773255
|IGPISA SIGLO XXI SL
|2.108.506,15
|320597894
|EXCAVACIONES UGARTE SL
|2.022.214,24
|A20022828
|TS FUNDICIONES SA
|2.010.605,30
|A28010536
|LUSO ESPAÑOLA PORCELANAS SA
|1.963.411,01
|B20827028
|BORCAIMPOR SL
|1.913.875,90
|A20011219
|GOROSTIDI SA
|1.742.336,19
|A20017646
|CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS LETAG SA
|1.684.939,13
|B78596285
|P BIDASOA SL
|1.653.180,40
|620020541
|SCOINER SL
|1.652.982,72
|X0356299Y
|BERNARDO ERNESTO JOSE
|1.635.481,76
|A48678304
|SISTEMAS FORJADOS DE PRECISION SAL
|1.625.166,15
|15895968R
|DE MIGUEL JIMENEZ ELIAS
|1.551.576,73
|V20810081
|LAGUN ARTEA INVESTIG Y DESARROLLO AIE
|1.478.598,66
|A20884367
|GALGO PAPER SA (EN LIQUIDACION)
|1.458.768,08
|B20664330
|LAZTI GARRAIOAK SL
|1.445.791,42
|A20040242
|PLASTINKA SA
|1.443.516,26
|11914052Y
|IMAZ RUIZ LUIS M
|1.427.644,60
|320359717
|GARO ASESORIA CONSULTORIA Y AUDITORIA SL
|1.425.411,45
|15918616V
|FERNANDEZ GARBIZU JOSE M
|1.402.745,01
|B20856274
|SERVICIOS REPARACIONES VENDING SL
|1.381.517,25
|A20135935
|CONSTRUCCIONES DUMBOA SA
|1.247.762,71
|B20469722
|INGENIERIA TAG SL (EN LIQUIDACION)
|1.245.467,30
|320561486
|FORESUR CELULOSAS SL (EN LIQUIDACION)
|1.214.800,30
|15235666Y
|HERNAEZ ORTIZ DE URBINA CARLOS
|1.213.569,15
|B20685913
|MASKOTA 2 SL
|1.146.182,11
|B20888129
|METRO CUADRADO ARRASATE SL
|1.141.620,57
|A20015392
|HUNOLT SA
|1.114.976,00
|B20924882
|MEGAWATT SOLAR SL
|1.112.321,79
|B20836243
|SERVICIOS INMOBILIARIOS AZPIRU SL
|1.105.972,88
|B20063798
|ARTES GRAFICAS LAGA SL
|1.073.259,92
|B20527560
|UNION CERRAJERA ARRASATE S.L.L.(EN LIQU)
|1.069.151,49
|A20332243
|VOLADURAS DE EUSKADI SA (EXTINGUIDA)
|1.063.744,58
|B20963989
|INGENIERIA Y MONTAJ ELECTRICOS ADUNA SL
|1.053.784,33
|B75015701
|CCUSI INKA GROUP SL
|1.053.687,11
|B20875563
|CONTEL DIVISION COMERCIAL SL
|1.036.076,02
|15873863E
|ORTEGA DE PEDRO ISIDORO
|1.033.549,45
|B20716015
|TOLOSARAN SL
|1.028.199,92
|B20379418
|TALLERES AGO SL
|1.027.184,92
|A20158424
|ILASA GRAPHIC SA
|1.016.737,98
|B20549101
|PINORI SL
|1.012.874,95
|A20018040
|HIJOS DE ARTURO NARVAIZA SA
|1.009.711,27
|B95456497
|UTILLAJES MOLDCAM SL
|1.001.775,25