Listado de grandes morosos a la Hacienda de Álava en 2018

EL CORREO

CIFNombreImporte
B 01351865COYA SESENTA Y NUEVE SL.16.693.268,39
U 01242361ORCO & URBASA UTE10.782.867,54
B 01245521ROS CASARES CENTRO DEI. ACERO SL10.251.174,12
A 01025642EGUREN VITORIA SA 9.210.869,14
B 01234145LENDIZ 1100 SL4.746.051,73
B 01394741CORPORACION ROS CASARES SL4.409.261,46
1266877IAGONZALEZ SANCHEZ MACARIO4.376.593,03
B01367952FRALCER SL UNIPERSONAL4.298.587,19
B 01013945CONSTRUCCIONES A SANTANDER E HIJOS. S.L.4.239.762,72
A 01037993HOLTZA SA3.177.788,03
B 01114008ALUR MECANIZADOS ESPECIALES SL2.749.656,97
387236PFERNANDEZ MARTIN ANTONIO2.336.481,37
B 01141282CEPLASTIK SL2.294.650,08
B 01367911DAVALU SL UNIPERSONAL2.291.034,31
B 01378322PROCONSOL BODEGA ANTION SL 2.235.915,40
B 01375542DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS MICAR SL 2.195.723,64
B 01164193ESTRUCTURAS DE HORMIGON REYLAM SL1.907.874,20
A 01384056CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES ALINORTE SAU1.827.204,74
B 01352988BABIA CASARES GOLF SL1.763.067,71
B 01383538CARTERA SARASPE SL1.719.836,47
A 01352368NOVACERO SAL1.708.032,30
30667842XBRAVO GONZALEZ RIMEN1.665.912,27
B 01481316CONSERVAS OHITURA SL1.665.770,09
A 48425995SIDERURGICA DE TUBO SOLDADO TUBULAR GROUP SA1.635.034,81
B 01340918TOPOESTUDIOS INGENIERIA SI.1.537.531,97
B 01413772ALMACENES MAIERIAL ELECTRICO ZARAGOZA SI. 1.499.876,97
B01394758GEROSGAR SL1.423.808,46
B 01278860ERIZGAIN SLL1.392.979,45
B 01458520CIAL ALBERDI SL1.344.410,53
A 01294594GRUPO HOTELERO URVASCO1.299.538,62
B 01504273ORO NORTE GOLD FUNDICION SL1.283.808,13
B 01232602MEKANIKALAN MONDRAGON SL1.232.275,09
B 01274737MOABA PROMOTORA EMPRESARIAL SL1.223.193,88
B 01274729MIASPE PROMOTORA EMPRESARIAL SL1.200.294,48
B 01264803BROFOTER SL1.192.799,62
B 01432525PLAST1COS GASTE1Z SL1.185.057,72
A 01330232ESTAMPACIONES GASTEIZ SAL1.154.503,10
A 01405471URBTNA SA1.131.297,13
A 01015791CONTEXYE SA1.105.336,62
B 01287622GRUPO FINANCIERO VASCO CATALAN SL 1.099.251,02
B 01168186MODELOS Y UTILLAJES DE FUNDICION KORMI SL1.096.240,16
A 01129303CELAYA EMPARANZA Y GALDOS INTERNACIONAL SA1.087.605,58

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Agencia Tributaria, Diputación Foral De Álava, Álava, País Vasco

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