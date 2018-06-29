Listado de grandes morosos a la Hacienda de Álava en 2018

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|CIF
|Nombre
|Importe
|B 01351865
|COYA SESENTA Y NUEVE SL.
|16.693.268,39
|U 01242361
|ORCO & URBASA UTE
|10.782.867,54
|B 01245521
|ROS CASARES CENTRO DEI. ACERO SL
|10.251.174,12
|A 01025642
|EGUREN VITORIA SA
|9.210.869,14
|B 01234145
|LENDIZ 1100 SL
|4.746.051,73
|B 01394741
|CORPORACION ROS CASARES SL
|4.409.261,46
|1266877IA
|GONZALEZ SANCHEZ MACARIO
|4.376.593,03
|B01367952
|FRALCER SL UNIPERSONAL
|4.298.587,19
|B 01013945
|CONSTRUCCIONES A SANTANDER E HIJOS. S.L.
|4.239.762,72
|A 01037993
|HOLTZA SA
|3.177.788,03
|B 01114008
|ALUR MECANIZADOS ESPECIALES SL
|2.749.656,97
|387236P
|FERNANDEZ MARTIN ANTONIO
|2.336.481,37
|B 01141282
|CEPLASTIK SL
|2.294.650,08
|B 01367911
|DAVALU SL UNIPERSONAL
|2.291.034,31
|B 01378322
|PROCONSOL BODEGA ANTION SL
|2.235.915,40
|B 01375542
|DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS MICAR SL
|2.195.723,64
|B 01164193
|ESTRUCTURAS DE HORMIGON REYLAM SL
|1.907.874,20
|A 01384056
|CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES ALINORTE SAU
|1.827.204,74
|B 01352988
|BABIA CASARES GOLF SL
|1.763.067,71
|B 01383538
|CARTERA SARASPE SL
|1.719.836,47
|A 01352368
|NOVACERO SAL
|1.708.032,30
|30667842X
|BRAVO GONZALEZ RIMEN
|1.665.912,27
|B 01481316
|CONSERVAS OHITURA SL
|1.665.770,09
|A 48425995
|SIDERURGICA DE TUBO SOLDADO TUBULAR GROUP SA
|1.635.034,81
|B 01340918
|TOPOESTUDIOS INGENIERIA SI.
|1.537.531,97
|B 01413772
|ALMACENES MAIERIAL ELECTRICO ZARAGOZA SI.
|1.499.876,97
|B01394758
|GEROSGAR SL
|1.423.808,46
|B 01278860
|ERIZGAIN SLL
|1.392.979,45
|B 01458520
|CIAL ALBERDI SL
|1.344.410,53
|A 01294594
|GRUPO HOTELERO URVASCO
|1.299.538,62
|B 01504273
|ORO NORTE GOLD FUNDICION SL
|1.283.808,13
|B 01232602
|MEKANIKALAN MONDRAGON SL
|1.232.275,09
|B 01274737
|MOABA PROMOTORA EMPRESARIAL SL
|1.223.193,88
|B 01274729
|MIASPE PROMOTORA EMPRESARIAL SL
|1.200.294,48
|B 01264803
|BROFOTER SL
|1.192.799,62
|B 01432525
|PLAST1COS GASTE1Z SL
|1.185.057,72
|A 01330232
|ESTAMPACIONES GASTEIZ SAL
|1.154.503,10
|A 01405471
|URBTNA SA
|1.131.297,13
|A 01015791
|CONTEXYE SA
|1.105.336,62
|B 01287622
|GRUPO FINANCIERO VASCO CATALAN SL
|1.099.251,02
|B 01168186
|MODELOS Y UTILLAJES DE FUNDICION KORMI SL
|1.096.240,16
|A 01129303
|CELAYA EMPARANZA Y GALDOS INTERNACIONAL SA
|1.087.605,58