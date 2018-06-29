Listado de grandes morosos a la Hacienda de Bizkaia en 2018

EL CORREO

CIFNombreImporte
A-95447611IURBENOR PROMOCIONES SA52.297.727,60
B-48474829MOLDIS ECHARRO SL20.443.121,67
A-01010826INDUSTRIAS DOMESTICAS SA17.747.210,06
A-48569388ABAROA SA16.483.756,25
B-48446389BAENSA SL11.000.727,39
F-48686752EDESA SDAD COOP10.195.088,65
6-95024758INVERSIONES INMOBILIARIAS EROSTEN SL10.036.280,90
A-48010565SOC. FRANCO ESPAÑOLA DE ALAMBRES CABLES Y TRANSPORTES AÉREOS, SA10.002.673,61
8-95330957PV NUEVA PROMOTORA 2005 SL8.508.643,26
B-84352715SAIC & SONDA ASOCIADOS SL8.398.177,82
A-48016075S.P.M. DEL MONTE SA8.221.870,54
A-79183117ESABE VIGILANCIA SA6.626.582,48
6-48570329HIERROS ADE LLEIRA SI.5.397.967,80
A-48008213MECANICA DE LA PEÑA SA5.111.443,64
448175699TROQUENOR SA4.632.202,73
B-48789416MECANICA DE LA PEÑA EQUIPOS SL4.605.582,86
A-48000939LERCHUNDI GRAFICAS SA4.179.878,62
6-95271474RESIDERE PROYECTOS SL4.083.343,55
A-48052195EXCAVACIONES IRU BAT SA3.927.956,29
A-48094866COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PLANTAS PAPELERAS, SA3.904.168,20
6-48059281DUCTILOR SL3.875.483,01
B-95055158PLATAFORMAS Y MAQUINARIA 2000 SL3.846.721,02
6-95109138GURE-CONST, SL3.818.220,31
A-95062857TOMPOI SA3.485.180,04
G-48620223ASOC ETXEAN LAGUNTZEKO ELKARTEA E.L.E. DE BILBAO 3.365.944,23
8-48968697INGENIERIA Y TECNICAS DE MATRICERIA SL3.247.768,03
B-95360814RESIDENCIAL ARTETA St.3.219.090,34
A-48598460FONORTE EMPRESA CONSTRUCTORA SA3.182.623,26
6-48535785PESCADOS MARPEBIL SL3.120.777,87
W-0054274FCO -VER INDUSTRIAL SRL SUCURSAL EN ESPAÑA3.087.753,68
U-95255683PROMOTORA VIZCAINA 2003 UTE LEY 18/1982 26 DE MAYO 2.975.556,73
B-62150099BOULEVARD DE UDONDO SL2.868.635,13
B-48307193IMBIZ SL2.823.529,34
A-48058275NAVIERA PENINSULAR SA2.790.560,36
8-39365127SANTANDERINA DE HORMIGONES Y ESTRUCTURAS SI.2.657.479,86
848.994.743SUMINISTROS PLANOS NOVO STEEL SL2.633.833,89
A-95175709BABCOCK POWER ESPAÑA SA2.618.782,83
8-48818819LUMISTER SL2.591.171,43
6-95487807EDIFICADORA LA SOLANA SL2.582.377,43
B-95705489NORTEDISON ELECTRIC SL2.577.475,15
A-48064349LARON SA2.551.269,53
A-95023594PLáSTICOS DE GALDACANO SA2.490.798,52
9-48230239SAPI EMPRESA CONSTRUCTORA SL2.460.581,24
148246292MCA DE MONTAJES SL2.446.931,55
8-48973317LEAD 2000 SI2.373.827,76
A-48147052SO MOLSA SOCIEDAD DE MATERIALES ORDUÑA LABORAL, SAL2.342.365,70
B-95048492PEÑA CONSULTING SI.2.278.614,19
8-48094577LARRONDO TROQUELERIA INDUSTRIAL SL2.257.794,73
8-48765853LEHOIKO 81012 SL EN LIQUIDACION2.255.347,43
148527907METACAST SL2.227.525,61
6-48929566VIRTISU SL2.194.019,76
A-48093686TALLERES 8AM SA2.063.643,19
A-48507420ARIDOS Y HORMIGONES DEL NORTE SA1.981.625,03
8-48827745MODELOS C.A.M. SL1.932.601,83
B-487094638EARER SL1.905.860,71
A-48008882ODI BAKAR SA1.879.507,37
B-48451926BIZKAIA DEL AUTOMATICO SL1.870.671,59
A-48308555BILLELA SAL1.866.383,44
B-95338539LAUKAGOI SL1.866.034,60
B-95296307IPAR CONSULTING SL1.828.229,62
A-48215198ENCUADERNACIONES MASJOR SA1.818.785,45
B-95397089AUTOS SALTEK SL1.814.582,04
B-95134482PROMOCIONES BERRICHOA SL1.811.827,98
B-95204442BIZKAICONST 2002 SL1.801.235,71
30636253-TURRUTICOECHEA LEON JAVIER1.757.380,56
1345376323PROMOTORA GARRAKETAS SL1.717.773,15
8-48939094PFA-SPRIL SL1.681.932,08
B-95174520CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ZASPI SL1.677.760,43
A-48434732MATRICERIA VIZCAINA SA1.676.377,94
B-95411807JOSE ENRIQUE PICATOSTE SL1.663.956,54
14517550.1URRUTICOECHEA AMUCHASTEGUI ANGEL1.658.045,76
B-48810683COMERCIAL ALGORKI SL1.656.020,65
A-48744569WORKERS CONSULTING ETT SA1.650.861,25
14556560-KDIAGO ESPINA MARIA ANGELES1.632.266,98
A-48780134FUNDIGUEL SA1.622.942,02
B-09112400LEITA SL1.613.183,95
A-48836225BIZALA EMPRESA DE SEGURIDAD SA1.570.771,33
8-84221969MIES DE LA MARINA SL1.558.653,36
6-95253290VARON DE POLOPOS SI1.533.402,28
B.95259479GRUPO EMPRESARIAL AFER SL1.516.233,06
A-48004162BARRENECHEA GOIRI Y CIA SA1.505.720,91
6-48234280HEREDEROS DE CLAUDIO ALVAREZ SARRIA SL1.494.375,72
B.48463723DRUCKGUSS IBERICA SL1.480.469,77
B-95201562CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS GRANKO SL1.479.487,50
B-48582308COCREDIT SL1.473.656,84
B-48908693FERSINT FERRICOS SINTERIZADOS SL1.466.165,37
A-48578304SISTEMAS FORJADOS DE PRECISION S.F.P. SA1.451.640,02
B-48981955CONSTRUCCIONES GOÑI-98 SL1.402.493,41
8-95124707REFINERIA DE ALUMINIO AJURIA SL1.390.660,49
A-48037055TALLERES BAKELAN SA1.383.233,55
B-48423552CA DE PAZ SL1.363.090,72
8-95206298MARISCOS CASMAR SL1.360.933,68
A-95113155PROMOCIONES PRADO Y GARVI SA1.348.256,03
A-48538490HIMABISA MATERIALES SA1.331.548,90
B-48892673SISTEMAS DE ARQUITECTURA TECNICA SL1.322.726,69
B-48521728EDUARCASA SL1.321.618,97
A-48059943TALLERES MAREL SA1.314.485,59
B-95035432SERVICIOS Y MONTAJES CALDENOR SL •1.313.340,38
8-48634679RECICLAJES DE ASUA SL1.309.194,57
B-48910004NOVOPACK IBERICA DE ENVASES Y EMBALAJES1.304.738,49
6-95401188IMPORYAN SL1.304.390,55
B-95044111ANDAMIOS URDAIBAI SL1.298.213,95
B-95272902GRUPO AFER BOMBEOSSL1.296.392,47
A-48005144CONSTRUCTORA DE EQUIPOS ELéCTRICOS SA1.291.373,66
8-95196325ELIRI INVERSIONES SL1.279.937,24
6-95084695EUROHOGAR MUEBLES SL1.278.728,52
B-48997555VILLA SAN ANTON SL1.275.820,96
8-48526750REPARACIONES GAPA SL1.262.320,72
8-48955355REFINERIA DE ALUMINIO IGORRE SL1.261.875,09
6-95255089GESTORIA INMOBILIARIA LEGOTAS SL1.255.445,56
B-48810147TTM TÉCNICAS DE TRATAMIENTO MEDIOAMBIENTAL SL1.233.639,25
B-01330133URCO VIZCAINA SL1.232.149,21
B-01330133URBASA VIZCAINA SL1.231.914,68
840232709SEGURIDAD LPM SI.1.230.803,38
B-95361010CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES GARJI 2005, SL 1.230.286,28
30659866-5INCHAUSTI ARAUCA, MARIA NEREA1.225.524,68
848982474MONTAJES Y REPARACIONES DEL NERVION SI.1.218.477,67
B-48540652CARPINTERIA METALICA DEKAL 511.213.993,19
14574336-HMARRODAN ESCARDA, JOSE RAFAEL1.207.039,12
25416203-FSANCHEZ GARCIA, SONIA1.206.595,41
A-48488753TALLERES IRAZALEZ SA1.201.060,98
8-48505192MECANIZADOS IKETZ SL1.198.493,69
8-95445607AROI SOLAR SL1.195.996,57
B-48273049ESTAMPACIONES MUNGUIA SL1.192.272,95
A-95341350CONSTRUCCIONES DEL NORTE DELIKAS SA1.181.245,23
8-48923197TALLERES NAVALES DEL NERVION SL1.175.336,19
A-22226450FUENTES CLARAS DE SIETAMO RESIDENCIAL SA1.170.610,79
B-95208740BACHILLER & SOLAUN, SERVICIOS DE SEGURIDAD, SI1.169.534,64
8-48949747SUMINISTROS PROEQUIP SL1.168.405,53
8-48553564LUPIOLA SL1.168.232,78
A-48071369ENVASES VASCONGADOS SA1.163.728,83
B-95001525RESIDENCIAL MAMARIGA SL1.156.789,97
A-95231833PROPARCO SA1.154.811,13
B-95034294HORMIGONERAS AURRERA SL1.153.385,75
1348702328TEINSOFT SL1.150.441,50
B-95538674TUSE RIAS UNSASA 210 SL1.148.055,77
A-48196505MONTAJES ELECTRICOS ISMESA SA1.147.327,40
6-48836472EL CERCO OBRAS Y RESTAURACIONES SL1.146.943,55
A-48062590PERFUMERIA ARANGUREN SA1.135.296,57
30621451-XGONZALEZ SESMA, JOSE MANUEL1.117.634,49
B-95066213TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SENDE SL1.106.394,66
B-48543326 PROMOCIONES SOLINOR SL1.102.502,58
8-95567269LISBON GESTIONA SL1.099.223,35
16029635-SALZOLA EARLE, RAMON PEDRO1091728,81
A-48034730ELECQUI SA EN UQUIDACION1.091.234,18
195426367PROMOCIONES PEÑA ATXURI SI.1.090.673,28
A-48460059Z. ELECTROMECANICAS ARA SA1.086.308,48
8-48961825MONTAJES URDAIPLAST-IMBER SIL1.084.483,42
A-48069991INDUSTRIAS DE PRECISION ARBEO SA1.066.581,15
B-95058517LIZAR VIVIENDAS Y OBRAS CIVILES SL1.058.486,83
6-95282042PROMOCIONES DE ARRIGUNAGA XXI SL1.052.886,12
B-95105169GAIZIONSA 2000 OBRAS SL1.051.072,01
A-48252621PROMOCIONES INMOBILIARIAS GEMINIS SA1.030.918,28
B-95253365PROMOCIONES SERJIREY SL1.029.575,92
8-95005229ARRANZ IMPORT-EXPORT SL1.028.199,81
B-48580872IGNACIO LAZCANO BILBAO SL1.016.030,14
8-95183760ARRANZ GUERRERO SL1.013.791,78
B-95010609CONSTRUCCIONES NORFERRO SL1.000.554,03

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