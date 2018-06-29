Listado de grandes morosos a la Hacienda de Bizkaia en 2018

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|CIF
|Nombre
|Importe
|A-95447611
|IURBENOR PROMOCIONES SA
|52.297.727,60
|B-48474829
|MOLDIS ECHARRO SL
|20.443.121,67
|A-01010826
|INDUSTRIAS DOMESTICAS SA
|17.747.210,06
|A-48569388
|ABAROA SA
|16.483.756,25
|B-48446389
|BAENSA SL
|11.000.727,39
|F-48686752
|EDESA SDAD COOP
|10.195.088,65
|6-95024758
|INVERSIONES INMOBILIARIAS EROSTEN SL
|10.036.280,90
|A-48010565
|SOC. FRANCO ESPAÑOLA DE ALAMBRES CABLES Y TRANSPORTES AÉREOS, SA
|10.002.673,61
|8-95330957
|PV NUEVA PROMOTORA 2005 SL
|8.508.643,26
|B-84352715
|SAIC & SONDA ASOCIADOS SL
|8.398.177,82
|A-48016075
|S.P.M. DEL MONTE SA
|8.221.870,54
|A-79183117
|ESABE VIGILANCIA SA
|6.626.582,48
|6-48570329
|HIERROS ADE LLEIRA SI.
|5.397.967,80
|A-48008213
|MECANICA DE LA PEÑA SA
|5.111.443,64
|448175699
|TROQUENOR SA
|4.632.202,73
|B-48789416
|MECANICA DE LA PEÑA EQUIPOS SL
|4.605.582,86
|A-48000939
|LERCHUNDI GRAFICAS SA
|4.179.878,62
|6-95271474
|RESIDERE PROYECTOS SL
|4.083.343,55
|A-48052195
|EXCAVACIONES IRU BAT SA
|3.927.956,29
|A-48094866
|COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PLANTAS PAPELERAS, SA
|3.904.168,20
|6-48059281
|DUCTILOR SL
|3.875.483,01
|B-95055158
|PLATAFORMAS Y MAQUINARIA 2000 SL
|3.846.721,02
|6-95109138
|GURE-CONST, SL
|3.818.220,31
|A-95062857
|TOMPOI SA
|3.485.180,04
|G-48620223
|ASOC ETXEAN LAGUNTZEKO ELKARTEA E.L.E. DE BILBAO
|3.365.944,23
|8-48968697
|INGENIERIA Y TECNICAS DE MATRICERIA SL
|3.247.768,03
|B-95360814
|RESIDENCIAL ARTETA St.
|3.219.090,34
|A-48598460
|FONORTE EMPRESA CONSTRUCTORA SA
|3.182.623,26
|6-48535785
|PESCADOS MARPEBIL SL
|3.120.777,87
|W-0054274F
|CO -VER INDUSTRIAL SRL SUCURSAL EN ESPAÑA
|3.087.753,68
|U-95255683
|PROMOTORA VIZCAINA 2003 UTE LEY 18/1982 26 DE MAYO
|2.975.556,73
|B-62150099
|BOULEVARD DE UDONDO SL
|2.868.635,13
|B-48307193
|IMBIZ SL
|2.823.529,34
|A-48058275
|NAVIERA PENINSULAR SA
|2.790.560,36
|8-39365127
|SANTANDERINA DE HORMIGONES Y ESTRUCTURAS SI.
|2.657.479,86
|848.994.743
|SUMINISTROS PLANOS NOVO STEEL SL
|2.633.833,89
|A-95175709
|BABCOCK POWER ESPAÑA SA
|2.618.782,83
|8-48818819
|LUMISTER SL
|2.591.171,43
|6-95487807
|EDIFICADORA LA SOLANA SL
|2.582.377,43
|B-95705489
|NORTEDISON ELECTRIC SL
|2.577.475,15
|A-48064349
|LARON SA
|2.551.269,53
|A-95023594
|PLáSTICOS DE GALDACANO SA
|2.490.798,52
|9-48230239
|SAPI EMPRESA CONSTRUCTORA SL
|2.460.581,24
|148246292
|MCA DE MONTAJES SL
|2.446.931,55
|8-48973317
|LEAD 2000 SI
|2.373.827,76
|A-48147052
|SO MOLSA SOCIEDAD DE MATERIALES ORDUÑA LABORAL, SAL
|2.342.365,70
|B-95048492
|PEÑA CONSULTING SI.
|2.278.614,19
|8-48094577
|LARRONDO TROQUELERIA INDUSTRIAL SL
|2.257.794,73
|8-48765853
|LEHOIKO 81012 SL EN LIQUIDACION
|2.255.347,43
|148527907
|METACAST SL
|2.227.525,61
|6-48929566
|VIRTISU SL
|2.194.019,76
|A-48093686
|TALLERES 8AM SA
|2.063.643,19
|A-48507420
|ARIDOS Y HORMIGONES DEL NORTE SA
|1.981.625,03
|8-48827745
|MODELOS C.A.M. SL
|1.932.601,83
|B-48709463
|8EARER SL
|1.905.860,71
|A-48008882
|ODI BAKAR SA
|1.879.507,37
|B-48451926
|BIZKAIA DEL AUTOMATICO SL
|1.870.671,59
|A-48308555
|BILLELA SAL
|1.866.383,44
|B-95338539
|LAUKAGOI SL
|1.866.034,60
|B-95296307
|IPAR CONSULTING SL
|1.828.229,62
|A-48215198
|ENCUADERNACIONES MASJOR SA
|1.818.785,45
|B-95397089
|AUTOS SALTEK SL
|1.814.582,04
|B-95134482
|PROMOCIONES BERRICHOA SL
|1.811.827,98
|B-95204442
|BIZKAICONST 2002 SL
|1.801.235,71
|30636253-T
|URRUTICOECHEA LEON JAVIER
|1.757.380,56
|1345376323
|PROMOTORA GARRAKETAS SL
|1.717.773,15
|8-48939094
|PFA-SPRIL SL
|1.681.932,08
|B-95174520
|CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ZASPI SL
|1.677.760,43
|A-48434732
|MATRICERIA VIZCAINA SA
|1.676.377,94
|B-95411807
|JOSE ENRIQUE PICATOSTE SL
|1.663.956,54
|14517550.1
|URRUTICOECHEA AMUCHASTEGUI ANGEL
|1.658.045,76
|B-48810683
|COMERCIAL ALGORKI SL
|1.656.020,65
|A-48744569
|WORKERS CONSULTING ETT SA
|1.650.861,25
|14556560-K
|DIAGO ESPINA MARIA ANGELES
|1.632.266,98
|A-48780134
|FUNDIGUEL SA
|1.622.942,02
|B-09112400
|LEITA SL
|1.613.183,95
|A-48836225
|BIZALA EMPRESA DE SEGURIDAD SA
|1.570.771,33
|8-84221969
|MIES DE LA MARINA SL
|1.558.653,36
|6-95253290
|VARON DE POLOPOS SI
|1.533.402,28
|B.95259479
|GRUPO EMPRESARIAL AFER SL
|1.516.233,06
|A-48004162
|BARRENECHEA GOIRI Y CIA SA
|1.505.720,91
|6-48234280
|HEREDEROS DE CLAUDIO ALVAREZ SARRIA SL
|1.494.375,72
|B.48463723
|DRUCKGUSS IBERICA SL
|1.480.469,77
|B-95201562
|CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS GRANKO SL
|1.479.487,50
|B-48582308
|COCREDIT SL
|1.473.656,84
|B-48908693
|FERSINT FERRICOS SINTERIZADOS SL
|1.466.165,37
|A-48578304
|SISTEMAS FORJADOS DE PRECISION S.F.P. SA
|1.451.640,02
|B-48981955
|CONSTRUCCIONES GOÑI-98 SL
|1.402.493,41
|8-95124707
|REFINERIA DE ALUMINIO AJURIA SL
|1.390.660,49
|A-48037055
|TALLERES BAKELAN SA
|1.383.233,55
|B-48423552
|CA DE PAZ SL
|1.363.090,72
|8-95206298
|MARISCOS CASMAR SL
|1.360.933,68
|A-95113155
|PROMOCIONES PRADO Y GARVI SA
|1.348.256,03
|A-48538490
|HIMABISA MATERIALES SA
|1.331.548,90
|B-48892673
|SISTEMAS DE ARQUITECTURA TECNICA SL
|1.322.726,69
|B-48521728
|EDUARCASA SL
|1.321.618,97
|A-48059943
|TALLERES MAREL SA
|1.314.485,59
|B-95035432
|SERVICIOS Y MONTAJES CALDENOR SL •
|1.313.340,38
|8-48634679
|RECICLAJES DE ASUA SL
|1.309.194,57
|B-48910004
|NOVOPACK IBERICA DE ENVASES Y EMBALAJES
|1.304.738,49
|6-95401188
|IMPORYAN SL
|1.304.390,55
|B-95044111
|ANDAMIOS URDAIBAI SL
|1.298.213,95
|B-95272902
|GRUPO AFER BOMBEOSSL
|1.296.392,47
|A-48005144
|CONSTRUCTORA DE EQUIPOS ELéCTRICOS SA
|1.291.373,66
|8-95196325
|ELIRI INVERSIONES SL
|1.279.937,24
|6-95084695
|EUROHOGAR MUEBLES SL
|1.278.728,52
|B-48997555
|VILLA SAN ANTON SL
|1.275.820,96
|8-48526750
|REPARACIONES GAPA SL
|1.262.320,72
|8-48955355
|REFINERIA DE ALUMINIO IGORRE SL
|1.261.875,09
|6-95255089
|GESTORIA INMOBILIARIA LEGOTAS SL
|1.255.445,56
|B-48810147
|TTM TÉCNICAS DE TRATAMIENTO MEDIOAMBIENTAL SL
|1.233.639,25
|B-01330133
|URCO VIZCAINA SL
|1.232.149,21
|B-01330133
|URBASA VIZCAINA SL
|1.231.914,68
|840232709
|SEGURIDAD LPM SI.
|1.230.803,38
|B-95361010
|CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES GARJI 2005, SL
|1.230.286,28
|30659866-5
|INCHAUSTI ARAUCA, MARIA NEREA
|1.225.524,68
|848982474
|MONTAJES Y REPARACIONES DEL NERVION SI.
|1.218.477,67
|B-48540652
|CARPINTERIA METALICA DEKAL 51
|1.213.993,19
|14574336-H
|MARRODAN ESCARDA, JOSE RAFAEL
|1.207.039,12
|25416203-F
|SANCHEZ GARCIA, SONIA
|1.206.595,41
|A-48488753
|TALLERES IRAZALEZ SA
|1.201.060,98
|8-48505192
|MECANIZADOS IKETZ SL
|1.198.493,69
|8-95445607
|AROI SOLAR SL
|1.195.996,57
|B-48273049
|ESTAMPACIONES MUNGUIA SL
|1.192.272,95
|A-95341350
|CONSTRUCCIONES DEL NORTE DELIKAS SA
|1.181.245,23
|8-48923197
|TALLERES NAVALES DEL NERVION SL
|1.175.336,19
|A-22226450
|FUENTES CLARAS DE SIETAMO RESIDENCIAL SA
|1.170.610,79
|B-95208740
|BACHILLER & SOLAUN, SERVICIOS DE SEGURIDAD, SI
|1.169.534,64
|8-48949747
|SUMINISTROS PROEQUIP SL
|1.168.405,53
|8-48553564
|LUPIOLA SL
|1.168.232,78
|A-48071369
|ENVASES VASCONGADOS SA
|1.163.728,83
|B-95001525
|RESIDENCIAL MAMARIGA SL
|1.156.789,97
|A-95231833
|PROPARCO SA
|1.154.811,13
|B-95034294
|HORMIGONERAS AURRERA SL
|1.153.385,75
|1348702328
|TEINSOFT SL
|1.150.441,50
|B-95538674
|TUSE RIAS UNSASA 210 SL
|1.148.055,77
|A-48196505
|MONTAJES ELECTRICOS ISMESA SA
|1.147.327,40
|6-48836472
|EL CERCO OBRAS Y RESTAURACIONES SL
|1.146.943,55
|A-48062590
|PERFUMERIA ARANGUREN SA
|1.135.296,57
|30621451-X
|GONZALEZ SESMA, JOSE MANUEL
|1.117.634,49
|B-95066213
|TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SENDE SL
|1.106.394,66
|B-48543326
|PROMOCIONES SOLINOR SL
|1.102.502,58
|8-95567269
|LISBON GESTIONA SL
|1.099.223,35
|16029635-S
|ALZOLA EARLE, RAMON PEDRO
|1091728,81
|A-48034730
|ELECQUI SA EN UQUIDACION
|1.091.234,18
|195426367
|PROMOCIONES PEÑA ATXURI SI.
|1.090.673,28
|A-48460059
|Z. ELECTROMECANICAS ARA SA
|1.086.308,48
|8-48961825
|MONTAJES URDAIPLAST-IMBER SIL
|1.084.483,42
|A-48069991
|INDUSTRIAS DE PRECISION ARBEO SA
|1.066.581,15
|B-95058517
|LIZAR VIVIENDAS Y OBRAS CIVILES SL
|1.058.486,83
|6-95282042
|PROMOCIONES DE ARRIGUNAGA XXI SL
|1.052.886,12
|B-95105169
|GAIZIONSA 2000 OBRAS SL
|1.051.072,01
|A-48252621
|PROMOCIONES INMOBILIARIAS GEMINIS SA
|1.030.918,28
|B-95253365
|PROMOCIONES SERJIREY SL
|1.029.575,92
|8-95005229
|ARRANZ IMPORT-EXPORT SL
|1.028.199,81
|B-48580872
|IGNACIO LAZCANO BILBAO SL
|1.016.030,14
|8-95183760
|ARRANZ GUERRERO SL
|1.013.791,78
|B-95010609
|CONSTRUCCIONES NORFERRO SL
|1.000.554,03