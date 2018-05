El Gobierno vasco dice a los pensionistas que el lehendakari «no suele ir» a manifestaciones Una de las manifestaciones de los pensionistas en Bilbao. / Efe «Nuestro ámbito de trabajo para mejorar las condiciones de vida es otro», asegura Josu Erkoreka OCTAVIO IGEA Martes, 8 mayo 2018, 14:20

«Lo estudiaremos como estudiamos todas las cosas, pero el lehendakari no tiene por norma asistir a manifestaciones durante los últimos años». El portavoz del Gobierno vasco ha dejado entrever este martes que Iñigo Urkullu no se sumará a las protestas que vienen organizando los jubilados durante los últimos meses en las capitales vascas pese a que el colectivo le instó el lunes a participar en alguna de las concentraciones que se celebrarán el próximo día 26. «Nuestro ámbito de trabajo para mejorar las condiciones de vida es otro», ha asegurado Erkoreka.

Los pensionistas vizcaínos reclamaron al lehendakari y a los partidos que se adhieran a su causa «y no se acuerden de nosotros solo en época electoral porque pasaremos lista». Lanzaron el guante después de que Urkullu adujera que fijar una prestación mínima de 1.080 euros, como reclaman los jubilados, podría ser injusto.

Durante su comparecencia de cada martes tras la celebración del Consejo de Gobierno, Erkoreka no ha querido negar tajantemente que Urkullu vaya a asistir a la manifestación a la que ha sido invitado, pero ha recordado que no es habitual ver al lehendakari en este tipo de actos, por los que ha mostrado un «respeto absoluto». A cambio, ha asegurado que Lakua trabaja en otros ámbitos y ha puesto como ejemplo la Renta de Garantía de Ingresos con la que algunos jubilados complementan sus pensiones, «es una política vasca que no hay en otros sitios», ha recalcado.

«Patas arriba»

Pese al enojo de los jubilados con las palabras del lehendakari, el portavoz se ha «reafirmado» en el mensaje de Urkullu y ha rechazado que Lakua pueda establecer una prestación mínima de 1.080 euros. Ha instado a las plataformas de mayores a que remitan sus exigencias a los integrantes del Pacto de Toledo, que revisa el sistema de pensiones. Pese a que esta competencia es una de las que reclama actualmente el Gobierno vasco, Erkoreka ha dicho que «el sistema de pensiones es único actualmente» y que tomar cualquier decisión fuera del citado pacto pondría todo el sistema «patas arriba».