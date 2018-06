Europa, suave suave La Administración norteamericana había pasado de lanzar bravatas a levantar barreras y la Unión Europea ha decidido no quedarse atrás y elevar también sus aranceles a una serie de importaciones Fotolia IGNACIO MARCO-GARDOQUI Miércoles, 20 junio 2018, 22:13

La Administración norteamericana había pasado de lanzar bravatas a levantar barreras y la Unión Europea ha decidido no quedarse atrás y elevar también sus aranceles a una serie de importaciones. Si el movimiento es simétrico, el contenido no lo es tanto. Pienso que los europeos estamos mostrando más calma y mejor talante; quizás demasiada calma y exceso de talante.

Mire. Los aranceles americanos gravarán al acero y al aluminio, unos sectores tan básicos como sensibles. Los europeos hemos elegido cosas tan chungas como las motos Harley-Davidson (¿quién, en su sano juicio, no ha deseado tener una alguna vez?), el whisky Bourbon (¡malísimo!) o las muy útiles barajas de cartas. Quizás haya que fijarse más en las cuantías de las importaciones que en los productos concernidos, pero a mí me da que la respuesta europea es igual, pero algo diferente.

Llegados aquí es imprescindible decir cosas tan manidas como ciertas. Esas que aseguran que en las guerras comerciales nunca hay vencedores y todos los participantes salen perjudicados. O que si las importaciones dañan, hay que averiguar por qué lo hacen: si es consecuencia de las trampas del exportador, hay que ir a la OMC en busca de cobijo;y si es por su mayor competitividad, hay que espabilar. Donald Trump no quiere acudir a la OMC porque no acepta que nadie pueda estar por encima de la elevada cota de su laqueado flequillo y no está dispuesto a reconocer que muchas de sus fábricas se han quedado obsoletas. Así que recurre al argumento del matón.

Europa es un caso. Somos la primera potencia comercial mundial, pero cumplimos (tanto como el que más) las reglas y estamos inclinados a la negociación, aunque esta sea exasperante. Por eso parece que nos quedamos perplejos ante la irrupción en el patio del malo abusón. Esto solo se arregla negociando. Está claro, pero parece que para negociar bien con el del flequillo amarillo hay que mostrar músculo antes de tomar el café y empezar los discursos y, no sé, yo a Jean-Claude Juncker le veo un poco esmirriado.