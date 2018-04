Las caras de los afectados por el conflicto de Productos Tubulares Un grupo de trabajadores llegó el jueves hasta las mismas puertas de las oficinas de Tubos Reunidos. / Manu Cecilio El plan que prevé 157 despidos y recortes salariales ha movilizado a los trabajadores de la planta de Trapagaran. Lejos de desmoralizarse, los empleados «se sienten cada vez más fuertes» ERLANTZ GUDE Viernes, 6 abril 2018, 12:18

Gran parte de la plantilla de Productos Tubulares se concentró este jueves, junto a familiares, en el centro de Bilbao para protagonizar una sonora protesta frente a la sede del Grupo Tubos Reunidos, propietaria de la planta de Trapagaran. Los empleados, en huelga indefinida desde el pasado 8 de marzo, se hicieron notar con petardos, tracas, silbatos, bocinas, alguna bengala y consignas contra el plan de ajuste presentado por la compañía, que prevé el despido de 157 de los 418 trabajadores, un recorte salarial del 25% y el incremento de la jornada en 24 horas anuales, entre otras medidas.

Pese al adverso horizonte, la plantilla ve factible voltear la situación. Y tras conocer los pormenores del Expediente de Regulación de Empleo, el comité de empresa insiste en que, lejos de desmoralizarse, los trabajadores se sienten «cada vez más fuertes» para acabar logrando un acuerdo beneficioso. Será un diálogo difícil con posturas enconadas. Las cartas están sobre la mesa: la compañía se mantiene firme en que la continuidad de la planta de Trapagaran pasa por el plan de ajuste; la plantilla, por su parte, se aferra a la presión y las negociaciones, con la difícil expectativa de persuadir a la empresa de que la hemorragia económica es coyuntural. Empleados de la planta explican la situación.

Jorge Presa, 36 años «Trabajo en la acería y su posible cierre es un palo muy gordo»

Vecino de Sestao, Jorge Presa suma una década contratado por la casa, a la que se añaden ocho años a través de una contrata. «Trabajo en la acería que abastece a Productos Tubulares y el anuncio de su posible cierre es un palo y gordo», que dice le deja «en una posición muy vulnerable». Así, la incertidumbre laboral le ha sumido en la lógica inestabilidad que le impide hacer planes a futuro. Proclama que «hay datos que avalan la viabilidad de la empresa» y carga contra las condiciones laborales ofrecidas: «Nos quitan derechos que nos hemos ganado con nuestro buen trabajo durante años».

Karmelo Yáñez, 51 años «Aporto el único sueldo en casa y, a mi edad, ¿dónde iría?»

La trayectoria laboral de Karmelo Yáñez se limita casi exclusivamente a Productos Tubulares. Como otros trabajadores, se rodea de familiares en las protestas y ayer acudió junto a su hija de 21 años. Sobre todo le preocupa el complicado horizonte que debería afrontar si se fuese a la calle. «Aporto el único sueldo en casa y, a mi edad,¿dónde iría?», se pregunta el cabeza de una familia con dos hijos y una mujer que no trabaja. Karmelo pasa los días de mal humor y tiene problemas para dormir con regularidad. Con este panorama encuentra un motivo de consuelo en la unidad de la plantilla.

Mónica Martín, 41 años «Mi padre ha retirado el dinero que tenía en la EPSV de la fábrica»

A diferencia de otros compañeros, Mónica Martín no recuerda con especial alegría su contratación, ya que entró a trabajar junto a otra persona que «fue colocada», explica, «en una escala superior a la que le correspondía», mientras que ella se vio perjudicada.«Enchufismo», argumenta. Esta titulada en ingeniería informática por la Universidad de Deusto, adscrita al departamento de Planificación, se pone en el peor de los escenarios y cree que perderá el empleo. Cuenta que «mi padre, que también trabajó en Tubulares, ha retirado el dinero que tenía en la EPSV de la fábrica en solidaridad conmigo».

Alberto Iglesias, 41 años «La reducción salarial me dejaría en poco más de mil euros»

A sus 41 años, y viendo el complicado panorama al que hace frente la plantilla, Alberto llega a dar gracias de no tener en estos momentos una familia a la que mantener. Vive de alquiler y los planes que tenía de reubicarse en otra vivienda se han visto truncados. «Ahora toca pensar en comer, en no gastar los ahorros», relata. Con apenas unos pocos años en plantilla, recuerda la euforia que le proporcionó dejar la contrata sometida, recalca, a regulación de empleo. Le desalienta la reducción salarial. «Sería indigno, me dejaría en poco más de mil euros al mes», asegura.

Gabriel Orrantia, 60 años «Me movilizo más por mis compañeros, vamos a ganar»

Gabriel Orrantia ha visto trastocada lo que iba a ser una jubilación sin sobresaltos en diciembre de este año, cuando cumple 61. Acumula 43 años de trabajo entre Productos Tubulares y la extinta Babcock & Wilcox, ubicada entre Sestao y Trapagaran, y desde donde fue recolocado en la factoría propiedad de Tubos Reunidos. Aunque lucha por su situación, «por lo que más me movilizó es por el grueso de compañeros» –con una media estimada en 44 años–, «a los que van a mandar a pedir». Gabriel espera que la movilización dé frutos y el ajuste no prospere. «Vamos a ganar», afirma convencido.

Fernando María López, 49 años «Lo peor es tener que trasladar las malas noticias a la plantilla»

Miembro de la mesa negociadora, el caso de Fernando María López es particularmente significativo. Hace más de una década se vio obligado a reciclarse cuando la empresa en la que trabajaba cerró y la alternativa pasaba por trasladarse a Madrid, a lo que renunció. «Mi vida estaba y está aquí», sostiene. Afortunadamente su mujer trabaja, pero sin plaza fija. En este contexto, los planes de la pareja, sin hijos, se han visto alterados. Una de las cargas más incómodas de soportar para Fernando «es tener que trasladar a mis compañeros las malas noticias» que llegan de la dirección de la compañía.