Kimet Sport, siempre al primer toque Garikoitz Fullaondo (a la derecha) junto a los miembros de su equipo Alberto de la Fuente, Rubén Verdute y Nacho Merino. / Borja Agudo La 'start up' vizcaína ha desarrollado un software que implementa una metodología de entrenamientos de los clubes de fútbol válida tanto para las categorías inferiores como para equipos profesionales IRATXE BERNAL Martes, 26 septiembre 2017, 01:55

Puede que cada aficionado al fútbol lleve un entrenador dentro -y algunos muy combativos-, pero según la Federación Española de Fútbol sólo 91.101 personas lo llevan por dentro y por fuera. Y cada maestrillo con su librillo. A sus órdenes habría, según la misma fuente, 806.172 jugadores, que muchas veces pasan de una categoría a otra, de un entrenador a otro, teniendo que revalidarse.

«Es curioso que, siendo un deporte tan popular, no tengamos ninguna metodología para enseñar a jugar ni para planificar los entrenamientos», explica Garikoitz Fullaondo, cofundador de Kimet Sport y creador de un programa que sistematiza la preparación de los futbolistas para, si no homologar, al menos sí ordenar un poco su aprendizaje. Él tuvo el valor de sentarse infinitas horas delante de un ordenador para definir qué ejercicios debe realizar un jugador en función de su edad, sexo, puesto, nivel competitivo o calendario deportivo.

Con un orden concreto

«Es un trabajo de locos, porque estamos hablado de formar a los jóvenes en algo que no es medible. Aquí no hay forma de hacer un examen que determine tu nivel como se puede hacer en inglés o matemáticas. Pero, aun así, y por mucho que los resultados al final dependan también del talento natural de cada uno, yo siempre he tenido muy claro que hay una serie de cosas que se pueden enseñar y que debe hacerse en un orden concreto. Las ecuaciones de segundo grado después de las ecuaciones de primer grado», ejemplifica el creador del software.

Y aunque despejar balones no es como despejar incógnitas, la metodología, una vez completada, le dio para definir un total de 104 ‘materias’ que agrupan 1.200 ejercicios, no sólo válidos para la chavalería sino también para profesionales.

En datos 30.000 euros es el capital inicial aportado por los socios Garikoitz Fullaondo, Zunbeltz Fullaondo y Álvaro Bilbao. 240.000 euros de facturación ha registrado en lo que va de año. Cerraron 2016 con 164.000. 350.000 euros estiman necesarios para mejorar la tecnología y lanzarse al mercado internacional.

De hecho, Fullaondo ha plasmado en el proyecto su experiencia como responsable de metodología de entrenamiento del Athletic, desde cachorros a leones, y su sistema está ya implantado en las canteras de cinco clubes de Primera y seis de Segunda -imposible enumerarlos por confidencialidad-, que así disponen de un criterio unificado en todos sus equipos independientemente de quién los entrene en cada momento. «No estamos hablando de estilos de juego, que cada técnico tiene el suyo. Estamos hablando de formar a los jugadores para que no tengan ninguna dificultad de adaptarse una temporada a un estilo de juego y, si hace falta, la que viene, a otro. Es algo en lo que todos los técnicos de un club deben trabajar a una, pero también los directores deportivos, los preparadores físicos...», subraya.

Once clubes de Primera y Segunda ya utilizan la fórmula para unificar criterios en sus equipos Canteras

Así, para planificar la temporada de un equipo -ya sea de fútbol base o de Champions- bastará con indicar la edad de los jugadores, el nivel en que juegan -lúdico, competitivo o de alto nivel-, su género y su calendario: inicio y fin tanto de las competiciones como de los entrenamientos, períodos de descanso... Con estos datos el programa ya puede ofrecer un ‘macrociclo’ que después se desglosa en semanas e incluso en días, hasta determinar incluso qué ejercicios de calentamiento deberán hacer los jugadores en función de las especificaciones de su puesto en una sesión concreta dentro de uno o seis meses. En cinco minutos todo queda perfectamente definido. La temporada planificada al primer toque.

A partir de unas preguntas que definen el perfil del equipo, el sotfware realiza un plan de entrenamiento para toda la temporada En cinco minutos

Naturalmente, cada entrenador puede incluir variantes que ajusten aún más la planificación propuesta por el software a sus necesidades concretas, de modo que, si hay un desfase y el ritmo de aprendizaje no es el previsto, el calendario macro no quede obsoleto. «Al final nadie conoce a sus jugadores mejor que el entrenador. Es él quien debe realizar los últimos toques a la metodología, ajustándola a las necesidades de esa temporada y a su plantilla actual, porque no todos los años son iguales ni se deben planificar del mismo modo», explica.

Además de este software para planificar los entrenamientos, Kimet Sport también ofrece un servicio de consultoría y asesoramiento personalizado, e imparte cursos a distintos perfiles profesionales relacionados con el fútbol, aunque su prioridad ahora es desarrollar aún más su tecnología y lanzarse definitivamente al mercado internacional. Para encontrar el apoyo financiero con que dar estos pasos, acudirá los días 17 y 18 a B-Venture, el mayor evento de financiación para ‘startups’ del norte de España. El encuentro está organizado por EL CORREO con el patrocinio del Gobierno vasco, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, así como con la colaboración de Elkargi, BStartup de Banco Sabadell, Laboral Kutxa, CaixaBank y la Universidad de Deusto.