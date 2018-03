Demasiado empleo público eventual EDITORIAL La alta temporalidad en la Administración vasca contradice sus consejos a las empresas privadas Funcionarios entran en la sede de Lakua. ELCORREO.COM Lunes, 19 marzo 2018, 00:27

El Gobierno vasco y las demás instituciones hacen bien al invitar a las empresas a crear empleo de calidad, que es una de las bases del progreso social y de la estabilidad económica. Ese factor tiene una incidencia notable en la emancipación de los jóvenes, la compra de vivienda, el consumo, la natalidad... Sus herramientas para lograr ese objetivo son muy limitadas en el sector privado, por lo que pocas responsabilidades cabe exigirle de lo que sucede en él. Pero resulta curioso que su actuación en el público contraste tanto con su discurso oficial. Que no practiquen con el ejemplo. Euskadi es la segunda comunidad con una temporalidad más alta en la Administración: un 34,6% a finales del pasado año. Más de diez puntos por encima de la media nacional. Doce más que el mercado laboral vasco en su conjunto. Solo le supera Extremadura. La eventualidad ha crecido en los últimos ejercicios pese a la recuperación de la economía y ha vuelto a los niveles más altos en casi una década. Si cayó entre 2009 y 2014 no fue porque una avalancha de interinos se convirtiera en fijos, sino porque los recortes aplicados en la crisis y las restricciones presupuestarias se cebaron en la mano de obra temporal. La Administración tiene peculiaridades que conllevan necesariamente un mayor nivel de empleo eventual que el sector privado. La obligación de cubrir las vacantes del personal de baja, de permiso de maternidad (o paternidad) o de vacaciones para garantizar una adecuada prestación de servicios públicos como la sanidad o la dependencia se traduce en una temporalidad estructural superior a la de una empresa. A ello hay que sumarle las plazas fijas que, por los motivos que fuere, están ocupadas de forma provisional al no haber sido sacadas a oposición. Tan innegable como el reconocimiento de esa realidad lo es el hecho de que una elevada eventualidad repercute de forma negativa en la calidad de los servicios. Los casi 6.000 empleos que el Gobierno vasco y otras instituciones ofrecen en las OPE convocadas para este año -más de la mitad de ellos, en Osakidetza- aliviarán una situación que, entre otros factores, ha contribuido a la alta conflictividad laboral que sacude el sector público. El envejecimiento de las plantillas en algunos ámbitos y la necesidad de buscar perfiles adecuados a las nuevas exigencias profesionales hacen no ya aconsejable, sino de imperiosa necesidad, avanzar en esa dirección.