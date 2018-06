El destope La idea de obligar a cotizar por todo el salario, sin límites, encarece el empleo y amenaza la competitividad IGNACIO MARCO-GARDOQUI Domingo, 24 junio 2018, 01:06

Me gusta la ministra Nadia Calviño. Su larga estancia en las instituciones europeas le han convertido en una ortodoxa. Por eso, nada más llegar al cargo, ha reiterado su compromiso con Bruselas y, en consecuencia, ha asegurado que reducirá el déficit público por debajo del 3%, aunque no vea tan claro cumplir con el 2,2% que era la intención inicial del gobierno anterior y lo enviado a la UE. Si hace lo primero habremos salido del procedimiento de 'déficit excesivo', un ignominioso lugar que tan solo ocupábamos nosotros entre los 28 países miembros... Comparar esto con el 11% de déficit que nos dejó en herencia José Luis Rodríguez Zapatero nos da una buena idea del trabajo realizado en materia económica por Mariano Rajoy.

La nueva ministra aseguró también que compatibilizará el equilibrio de las cuentas con el establecimiento de la nueva política social de Pedro Sánchez, lo cual se encuentra más cerca de la magia que de la teoría económica. Sobre todo, cuando oímos al resto de los ministros, y en especial a la de Trabajo, Magdalena Valerio, que nos descubren el maravilloso programa a implantar: subida de pensiones, extensión de la sanidad universal, eliminación del copago, etc. Hay quien ha estimado en más de 7.000 millones de euros el coste de estas dos últimas medidas, aunque me da que además de interesado, es un cálculo exagerado. Ya veremos. Si Calviño es una ortodoxa europea, Valerio es una ortodoxa 'sanchista'.

Más peligrosa es la idea de destopar las cotizaciones sociales, con la sana intención de reequilibrar las cuentas de las pensiones. Por tres razones. En primer lugar, es injusto porque nadie ha hablado de destopar las pensiones en consonancia con ello (más aportación debería ser igual a una mayor pensión), lo cual introduce un nivel de progresividad que puede ser excesivo. En segundo, porque tal decisión supone encarecer el empleo más cualificado y, una de dos, o la subida corre a cargo de los empleados, lo que equivale a un nuevo impuesto 'silencioso' que mermará sus ingresos o corre por cuenta de la empresa, en cuyo caso atacará a su rentabilidad. ¿De verdad que encarecer el empleo es la mejor manera que se nos ocurre para reducir el paro? Peligroso. ¿Si gravamos los puestos de trabajo de mayor cualificación colaboramos a dignificar los salarios, que es lo que pretendemos? ¿Ayudará todo esto a crear empleos o a destruirlos?

Y, en tercer lugar, una subida de las cotizaciones mermará sin duda nuestra competitividad exterior. Cuando exportamos un producto, se realiza un ajuste en frontera que elimina la carga fiscal (el IVA) soportada a lo largo de su proceso de fabricación. Pero, se elimina el IVA y no las cotizaciones sociales pagadas. Por eso, hay países -entre ellos los nórdicos que tanto admiramos-, que conjugan IVAs elevados con cotizaciones sociales reducidas, lo que favorece mucho la posición exterior de su economía. Si aumentamos el coste de las empresas y el precio de los productos fabricados perderemos mercados, primero, y empleos después.

A estas alturas resulta del todo imposible que la Seguridad Social pueda equilibrar sus cuentas por la vía de los ingresos ordinarios. Ni se creará el empleo suficiente, ni subirán los salarios en la medida necesaria. Si la elevación de las cotizaciones es una mala idea, ¿qué nos queda? Pues enchufar las cuentas sociales a las públicas, lo que le complicará la vida a la ministra Calviño o retrasar la edad de jubilación de manera que haya más años cotizados y menos cobrados. Se lo he recordado muchas veces. Permítame una más. No puede ser que en 130 años de existencia del sistema de pensiones, la esperanza de vida se haya más que duplicado, aumentando en décadas y la edad de jubilación se haya retrasado tan solo unos pocos meses. Eso no cuadra. Pero, como no nos gusta oírlo, nadie quiere decirlo. No vaya a ser que nos enfademos y votemos a quien no lo dice.