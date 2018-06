Corres repite al frente de una Cámara de Comercio con la mitad de su Pleno renovado José Ángel Corres se dirige a los miembros del Pleno de la Cámara de Comercio de Bilbao tras ser reelegido como presidente. / Borja Agudo El presidente del órgano cameral vizcaíno, en el cargo desde 2010, apela a la experiencia de los últimos ocho años para afrontar el futuro JESÚS L. ORTEGA Viernes, 29 junio 2018, 00:09

No hubo sorpresas. Tal y como estaba previsto, pues no se esperaba que hubiera más candidatos, José Ángel Corres seguirá cuatro años más como presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Ocupa el cargo desde marzo de 2010 en lo que ha sido una legislatura inusualmente larga, de ocho años, puesto que en 2014 no hubo elecciones debido a los cambios introducidos en la nueva Ley de Cámaras. Corres, junto a los otros 11 miembros del comité ejecutivo, fue reelegido ayer por el Pleno del órgano cameral, que también ha experimentado una importante renovación, ya que además de reducir su número de los 68 vocales anteriores a los 60 actuales ha cambiado a la mitad de ellos.

El reelegido presidente, de 59 años y también vicepresidente de Euskatel y del Athletic Club, apeló ayer a la experiencia adquirida durante los últimos ocho años en lo que calificó como un «época muy mala, de las peores que hemos vivido y que nos va a marcar» -en referencia a la pasada crisis económica-, para afrontar con «ilusión y compromiso» un futuro que será de «continuidad» con la labor de su anterior equipo de gobierno, según señaló.

Comité ejecutivo Presidente: José Ángel Corres. Vicepresidente primero: José Ignacio Zudaire. Vicepresidente segundo: Rafael Orbegozo. Tesorero: Carlos Gorria. Vocales: Francisco Javier Allende, Begoña Ayarza, Alejandro Beitia, Pedro Campo, Serafín Loroño, Rafael de la Peña, Tamara Yagüe y José Antonio Yela.

Objetivos

En este sentido, Corres declaró que sus objetivos al frente de la Cámara seguirán siendo «la defensa de los intereses generales» de la economía de Bizkaia; «la promoción exterior de las empresas» del territorio a través de, entre otras iniciativas, el apoyo a su internacionalización; la «formación» de jóvenes y profesionales; «la extensión del arbitraje en la resolución de conflictos mercantiles»; «el apoyo a la empresa familiar» y al tejido comercial para su «modernización», y la colaboración con los puertos vizcaínos y el aeropuerto de Bilbao.

El máximo responsable del organismo reivindicó además el papel de la Cámara como «referencia de la representatividad y legitimidad para que a través de ella se escuche la voz de las empresas de Bizkaia». Y aseguró que continuará como hasta ahora su participación en Eusko Ganbera, el foro de colaboración permanente con las Cámaras de Álava y Gipuzkoa, con las que se mantiene una «buena relación», afirmó.

El nuevo Pleno de la Cámara, también constituido ayer y del que Corres destacó su «importante renovación», eligió asimismo como vicepresidente primero del organismo al representante de Petronor y director general de Innovación de la compañía, José Ignacio Zudaire, quien calificó su «paso adelante» de «compromiso» con el que intentará «devolver a la sociedad parte de lo que ella te da».

Del resto del comité ejecutivo, que ha pasado de 10 a 12 miembros, sólo repiten Pedro Campo y Rafael de la Peña. Y en cuanto a la composición del nuevo Pleno, de sus 60 vocales, 40 representan a agrupaciones y sectores profesionales (comercio y hostelería, industria y servicios), otros 12 han sido designados por las empresas de mayor aportación voluntaria al organismo, y los ocho restantes han sido elegidos a propuesta de la patronal vizcaína Cebek.