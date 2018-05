El Círculo de Empresarios aboga por reducir la brecha salarial entre directivos y trabajadores El presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta. / Efe El nuevo presidente, John de Zulueta, tilda de «parches» las nuevas medidas del Gobierno para las pensiones y pone en duda la previsión de ingresos de los Presupuestos para 2018 LUCÍA PALACIOS Madrid Miércoles, 23 mayo 2018, 15:20

«Somos empresarios pero defendemos el interés de la sociedad». Así presentó el nuevo presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, el proyecto de la entidad que lidera desde hace apenas dos meses, tras tomar el relevo de Javier de la Vega Seoane. Y, para demostrar su compromiso, abogó por reducir la brecha salarial que existe en la actualidad entre los directivos y los empleados, una brecha que -a su juicio- «se ha disparado en los últimos años y tenemos que resolver si queremos una sociedad más justa». Sostuvo que de esta forma se mejoraría la reputación de las empresas y el clima laboral, al tiempo que se crearía una «sociedad más justa».

«Los empresarios tenemos que dar ejemplo a la sociedad y superar las desigualdades y no es aceptable que los CEOs multipliquen con creces los salarios medios de sus trabajadores», defendió De Zulueta durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum. Sin embargo, al mismo tiempo se mostró contrario con subir de manera generalizada los salarios y apostó por ligar esta alza a la productividad de cada empresa. De esta forma, el directivo se distanció de la subida del 3% que piden los sindicatos a la patronal y se posicionó con la CEO, que defiende alzas de hasta el 2% más un punto adicional vinculado a la marcha del sector y empresa, entre otros factores.

No obstante, el Círculo de Empresarios es consciente de que solo creando empleo de calidad -y fomentando la natalidad- se podrá solucionar el problema de las pensiones. A este respecto, De Zulueta se mostró crítico con las medidas adoptadas ahora por el Gobierno para calmar las movilizaciones ciudadanas que exige unas pensiones dignas. «Lo que se hace ahora son parches que no solucionan el tema a futuro», sostuvo, al tiempo que dio tres recetas: modificar el actual sistema de reparto; avanzar hacia una capitalización obligatoria por parte de las empresas para costear las pensiones, al estilo de Reino Unido y Suecia; e incentivar el ahorro con mayores ventajas fiscales para los planes de pensiones, ya que en este país no hay cultura de ahorro. Además, pidió que se permita seguir trabajando más allá de los 67 años y al tiempo cobrar la pensión, algo que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, defendió a inicio de legislatura y de momento solo lo ha puesto en marcha para los autónomos.

Por otro lado, el Círculo de Empresarios puso en duda los ingresos que están previstos en los Presupuestos para 2018 para poder financiar los proyectos y pidió al Gobierno rebajar al 20% la fiscalidad a las empresas así como eliminar el impuesto de patrimonio. «Cualquier partido sensato lo suprimiría. Es un impuesto que apenas existe en el mundo y no es justo porque ya se ha pagado», defendió De Zulueta.