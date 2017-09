Brightvibes: un poquito de buen rollo En el centro, con camiseta blanca Alejandro Echevarría, Pasa Mustafa y Michiel de Gooijier, fundadores de Brightvibes. / e. c. La empresa brinda una plataforma para la producción y difusión de vídeos con mensajes positivos IRATXE BERNAL Jueves, 21 septiembre 2017, 01:06

Una empresa colombiana elabora unos platos de usar y tirar aparentemente iguales a los de plástico pero que no sólo son biodegradables: como están elaborados con semillas de maíz son incluso ‘plantables’. En algunas estaciones ferroviarias de los Países Bajos han colocado pianos para que los viajeros se animen a perder un tren pero a ganar un ratito de paz tocando o escuchando a otros intérpretes de paso. En China, dos discapacitados, uno ciego y otro manco, han plantado 10.000 árboles para evitar el riesgo de inundación en las laderas un pueblo de Sunzhuang. Son historias «llenas de positivismo que rara vez copan titulares en los medios tradicionales», lamentan Alejandro Echevarría, Michiel de Gooijier y Pasa Mustafa, fundadores de Brightvibes, una plataforma digital que nace precisamente para dar a los protagonistas de estas noticias un espacio propio y la oportunidad de elaborar y difundir vídeos ejemplarizantes.

«Creemos en el poder de contagio de las historias positivas. Nos parecía necesario contrarrestar todo ese torrente de noticias negativas que nos llegan todos los días y que nos dejan entumecidos. Por eso decidimos buscar la forma de poner en el punto de mira a las personas que buscan cambios positivos, por pequeños que sean. Se trata de que tengan una plataforma de alcance para que con sus historias inspiren a otros», explica Echevarría, quien subraya esa capacidad movilizadora de los buenos ejemplos recordando el caso de dos emprendedoras bilbaínas que, tras ver un documental de Julio Medem sobre una escultora con síndrome de Down, decidieron abrir una academia de arte para personas con discapacidad psíquica o intelectual. Hoy, la historia de Bilbao FormArte es una de las que gracias Brightvibes obtendrá entre uno y dos millones de visualizaciones a través de la web de la propia plataforma, sus tres perfiles de Facebook y acuerdos con plataformas, páginas y blogs con intereses afines.

Las cifras 45.000 euros aportaron los tres socios promotores del proyecto. 220.000 euros es la facturación prevista para 2017. El año que viene el holding espera alcanzar los 750.000. 250.000 euros estiman necesarios para invertir en marketing y consolidar el equipo de trabajo en España.

Echevarría, De Gooijier y Mustafa proceden de la productora audiovisual Endemol -responsable entre otros de programas como ‘Gran Hermano’ u ‘Operación Triunfo’-, donde estaban al frente del desarrollo del área digital en sus respectivos países (España, Holanda y Reino Unido), con lo que resultaba evidente que el arma cargada de positivismo, que diría Gabriel Celaya, por la que se decantarían sería el vídeo. Más concretamente, ya que hablamos de contagios, los vídeos virales. Es decir, los que generan gran impacto porque son difundidos de forma multitudinaria a través de las redes sociales o WhatsApp y que, aunque no exclusivamente, encuentran sus principales torres de repetición en los ‘millennials’.

Monetarización

Y ese es uno de los puntos fuertes del proyecto, dar a los creadores de esos contenidos -desde particulares a ONGs pasando por agencias de publicidad o empresas de todo tipo- acceso a un público, generalmente menor de 30 años, que a veces se escapa del alcance de los medios tradicionales. Generar volumen de tráfico ha sido el primer punto de interés de la plataforma, inmersa ahora en la monetarización de sus servicios cobrando por la distribución lograda por los vídeos y, en algunos casos, por la realización por encargo de vídeos.

Sin embargo, la plataforma no está abierta a todo el mundo. Sólo pueden colgar en ella sus realizaciones quienes hayan pasado un filtro. «Evidentemente no queremos que sirva para que ninguna empresa se pueda lavar la cara haciendo un vídeo bonito. Nunca admitiremos material de quien no tenga lo que nosotros llamamos una ‘filosofía Brightvibes’. Damos a las marcas la posibilidad de difundir un ‘storytelling’ audiovisual impactante, relevante, pero más allá de ese vídeo su conducta habitual también debe generar valores», subraya Echeverría.

Para lograr la financiación necesaria para echar a andar en España, los promotores de Brightvibes participarán los días 17 y 18 de octubre en B-Venture, el mayor evento de financiación para ‘startups’ del norte de España. El encuentro, que se celebra en el Palacio Euskalduna, está organizado por EL CORREO y cuenta con el patrocinio del Gobierno vasco, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, así como con la colaboración de Elkargi, BStartup de Banco Sabadell, Laboral Kutxa, CaixaBank y la Universidad de Deusto.