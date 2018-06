Bienvenido sea

El acuerdo logrado entre las patronales CEOE y Cepyme y los dos grandes sindicatos de ámbito nacional es de una importancia extraordinaria. Lo es por sí mismo, porque todo acuerdo entre empleadores y empleados garantiza épocas de tranquilidad laboral, que son el preludio de la creación de riqueza y de empleo. Cuando ellos alcanzan un punto de encuentro, los demás, estemos o no conformes, lo mejor que podemos hacer es considerarlo palabra revelada y no inmiscuirnos. Lo es también por el momento en que se produce, con un Gobierno recién estrenado que tenía ideas propias acerca de cómo deberían ser las relaciones laborales -algunas de ellas peregrinas-, y cuya intervención ahora pierde mucho de su eventual sentido. La firma del acuerdo es una excelente noticia para todos; y, en especial, para este Ejecutivo, que lo debe de haber recibido con alivio y contento. Ahora ya es casi mejor que no actúe y deje en paz la reforma laboral, no vaya a ser que la líe y que su innecesaria injerencia fastidie lo conseguido en la mesa de negociaciones entre los principales implicados.

Y lo es por su contenido. Pacifica la disputa suscitada alrededor de algunos de los asuntos más espinosos de la última reforma, como es la ultraactividad; y fija la senda futura de los salarios. El procedimiento seguido me parece impecable. Siempre he defendido que esto no lo puede regular alguien, por listo o poderoso que sea, desde la cómoda moqueta de un despacho ministerial, alejado del penetrante olor a taladrina que emana del taller en donde se fabrica lo que después tratamos de vender.

Aquí el acuerdo contempla una subida de salarios, que es necesaria y conveniente, del 2% y que puede ser aún mayor, de otro 1% en función de la evolución de la productividad, que como es evidente depende de la situación de cada empresa individual y, casi, de cada puesto de trabajo. Porque de esto hay que hablar, aunque nunca encontremos el momento adecuado para hacerlo. Ayer mismo, en este periódico, teníamos la evolución de una variable tan incómoda como imprescindible, como es la productividad. Allí vemos que estamos muy mal, con catorce países por delante y situados debajo de la media tanto en la zona euro como, lo que es mucho peor, en la Unión Europea.

En España trabajamos más horas, pero nos cunde mucho menos. ¿Por qué? Pues básicamente por tres factores. El peor nivel formativo -aquí no necesitamos una mejora, necesitamos una revolución-; por la baja inversión en equipamientos de alto valor añadido -esto va al debe de los empresarios-; y por un compromiso muy mejorable por parte de los trabajadores, como pone de manifiesto el nivel récord de nuestro absentismo laboral en un país que goza de los más altos estándares sanitarios y de los mejores niveles de salud y esperanza de vida.

¿Queremos mejorar más los salarios? Perfecto, trabajemos antes todo esto.