Bien, pero no todo «Me parece muy acertada la intención de ligar el ahorro privado que generamos con la creación de actividad económica y la generación de empleo». IGNACIO MARCO-GARDOQUI Martes, 26 junio 2018, 21:05

La iniciativa de la Diputación vizcaína de impulsar un fondo (el primero) de impulso a la innovación me parece estupenda. Todo lo que sea apoyar la innovación me lo parece, por la sencilla razón de que así apoyamos nuestro propio futuro. La dotación del fondo, 40 millones, no es descomunal, pero también es cierto que los proyectos innovadores, con sentido estratégico y posibilidades operativas de salir adelante, tampoco son tantos ni tan grandes. Más bien, y desgraciadamente, son una rareza que, poco a poco, se va normalizando.

También me parece muy acertada la intención de ligar el ahorro privado que generamos con la creación de actividad económica y la generación de empleo, como dijo ayer el diputado general. Pero por ahí viene mi decepción. La Diputación concederá una serie de ventajas fiscales -que no son ni cicateras ni de una generosidad franciscana-, lo que sin duda atraerá a los inversores. Y, con la intervención de Elkargi, se garantiza el recobro final de la inversión.

Pero, entonces, ¿se liga de verdad el ahorro privado, vizcaíno y alavés, con la actividad económica de Bizkaia y Álava? No. Se liga el ahorro privado con la ventaja fiscal concedida. Un inversor, cualquier inversor, adereza siempre su inversión con el ungüento imprescindible del riesgo, y por eso riesgo y rentabilidad son dos conceptos unidos en su esencia. En este fondo, el riesgo será nulo y la rentabilidad la proporciona la Hacienda y, precisamente por eso, tendrá éxito. Pero pienso que necesitamos algo más como sociedad avanzada que pretendemos disfrutar. Necesitamos ser conscientes de que si no creemos nosotros mismos en nuestro propio futuro, nadie más creerá en él. Y si no arriesgamos ahora, no podremos exigir después. Nada, ni más actividad, ni mejor empleo.

Repito, la idea me parece bien. Habrá más dinero para la innovación y eso siempre es una buena noticia. Pero habría preferido que tanto los inversores, como el fondo creado tuvieran riesgo positivo y pudiesen aspirar a un beneficio, más que a un simple interés. Lo que conlleva, de manera ineluctable, la necesidad de asumir el riesgo negativo de perder la inversión. ¿Le parece mal? Pues así funcionan las cosas por ahí fuera. Al menos, en la parte de ahí fuera en la que las cosas funcionan bien. A ver si los otros fondos anunciados suplen esta carencia...