Laboral Kutxa prevé que la economía vasca crezca un 2,7% en 2018, una décima más que el conjunto de España PEDRO URRESTI El crecimiento económico también se traducirá en creación de empleo que en el País Vasco aumentará en un 1,6%, lo que supondría la creación de unos 16.000 puestos de trabajo a tiempo completo JESÚS L. ORTEGA Jueves, 14 diciembre 2017, 14:42

La economía vasca continuará manteniendo el próximo año un crecimiento sólido que, según las previsiones dadas a conocer esta mañana por Laboral Kutxa, se situará en el entorno del 2,7%, una décima más que el 2,6% estimado por la entidad para el conjunto de la economía de España. Si bien el crecimiento de Euskadi para 2018 será tres décimas inferior al 3% con el que se calcula que cerrará este 2017, el director de Desarrollo de Negocio de Laboral Kutxa, Xabier Egibar, y el director de su Departamento de Estudios, Joseba Madariaga, consideran que la economía vasca continuará con un desarrollo «sano». Euskadi se verá impulsada además por las buenas perspectivas del entorno europeo, donde Francia y Alemania –los dos principales clientes exteriores de las empresas vascas- esperan incrementos del 1,7% y del 2% de su PIB, respectivamente. De hecho, se espera que en los primeros trimestres del próximo año aún se mantenga la fortaleza que ha venido demostrando este año y sólo hacia mediados del próximo ejercicio comenzaría a verse cierta ralentización.

El crecimiento económico también se traducirá en creación de empleo, que en el País Vasco aumentará en un 1,6%, lo que supondría la creación de unos 16.000 puestos de trabajo a tiempo completo, y una tasa media de paro para el conjunto del año del 10,5%, mientras que en España descendería al 15,2% desde el 17,1% que en tasa media se registrará en este 2017.

Respecto a la influencia de la crisis catalana sobre la economía vasca, Madariaga ha señalado que, a lo largo de este año no han apreciado un «efecto significativo» y, además, señala que aunque las elecciones de la próxima semana no cerrarán la crisis, confía en que se trate de una situación «transitoria». A este respecto, en el mismo acto Laboral Kutxa ha presentado también las expectativas sobre confianza empresarial correspondientes al primer trimestre de 2018, y en ellas se constata que un 82,2% de las empresas vascas considera que la situación de Cataluña no afecta a sus resultados, frente a un 17,8% que reconoce si verse afectada en alguna medida.

La encuesta arroja unas previsiones favorables de facturación para los tres primeros meses del año, ya que un 59,1% de las empresas creen que se mantendrá, un 30,5% que mejorará y un 10,4% estima que será peor.