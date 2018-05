El armador Van Oord rechaza la propuesta de la banca y cancela su contrato con La Naval de Sestao La draga 'Vox Alexia', a medio construir, permanece en el astillero. / PEDRO URRESTI El astillero se sitúa un paso más cerca de su liquidación judicial MANU ALVAREZ Viernes, 18 mayo 2018, 12:55

El armador holandés Van Oord ha rechazado la oferta de financiación que ha realizado la banca y ha decidido cancelar el contrato de construcción del Vox Alexia, el único buque que permanecía en las gradas del astillero La Naval de Sestao. Así lo han confirmado este viernes portavoces oficiales del astillero. Aunque Van Oord asegura que va a intentar terminar el buque mediante a un acuerdo distinto, lo cierto es que esta decisión supone un duro golpe para el astillero, que da un paso más hacia el precipicio de su liquidación judicial. Un conjunto de seis entidades financieras habían presentado a primera hora de la mañana de hoy su propuesta definitiva. La Naval se encuentra inmersa en un procedimiento concursal desde el pasado mes de octubre.

Tras la decisión de Van Oord se abre un periodo complejo lleno de incertidumbres. Al menos en el plano teórico, el armador va a exigir ahora la devolución de los 42 millones de euros que había anticipado ya por el buque, después de que se hayan incumplido todos los plazos de entrega del mismo. No sólo no está terminado cuando ya se han cumplido las fechas pactadas, sino que aún necesitaría unos 20 meses de trabajo para estar concluido. Dado que La Naval, que es quien recibió el dinero de los anticipos, no tiene tesorería y no puede hacer frente a esos pagos, deberá ser un grupo de seis bancos quien lo haga, ya que ellos concedieron avales al armador para garantizar esas cantidades.

Así las cosas, Van Oord recuperará el dinero anticipado en aproximadamente un mes -salvo nuevos problemas legales en el camino, que no se descartan- y la banca será propietaria del casco del Vox Alexia, que estaba hipotecado precisamente como contragarantía de los avales que había entregado al armador. La compañía holandesa busca ahora que, además de la devolución de los 42 millones, los bancos le venda el casco del buque. Esa será la primera negociación que se desarrollará en las próximas semanas. A continuación, Van Oord deberá estructurar una nueva operación financiera, para conseguir los 46 millones de euros necesarios para concluir el buque, al tiempo que tendrá que organizar también la estructura del 'tax lease'.

Crisis del astillero

Con todo, La Naval profundiza en la crisis que se desató en el astillero a finales de 2016, después de cosechar unas pérdidas millonarias tras la construcción de un ferry, que llevó a la empresa a un colapso de tesorería y a la parálisis de su actividad. La construcción del Vox Alexia se había vislumbrado como la fórmula más adecuada para mantener el astillero con actividad, ganar tiempo e intentar buscar nuevos inversores que estén dispuestos a continuar con esta empresa en Sestao.

El director general de La Naval, en un comunicado ha mostrado su esperanza en que se puedan resolver los problemas que han surgido para evitar una liquidación urgente. «Mantenemos confianza plena en que la construcción de la draga pueda realizarse en La Naval, tal y como ha manifestado el armador en reiteradas ocasiones, y que por tanto el proyecto seguirá adelante pese a la complejidad financiera de la operación», ha señalado Escribese.