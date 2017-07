El PNV apura los plazos y demora su ‘sí’ al techo de gasto de Rajoy El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, charla con el peneuvista Aitor Esteban. / EFE El voto jeltzale resulta esta tarde decisivo una vez que el PP ha logrado el respaldo de Ciudadanos y Coalición Canaria y la abstención de Pedro Quevedo OLATZ BARRIUSO Martes, 11 julio 2017, 01:29

El PNV se hace esperar. Aunque ya el pasado viernes su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, dejó entrever que su grupo tenía previsto respaldar el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, Sabin Etxea sorprendió a primera hora de la tarde de ayer al anunciar que la decisión no está aún tomada a la espera de resolver algunos «detalles técnicos» de aplicación contable. A falta de que todos los grupos enseñaran sus cartas de cara al debate de esta tarde, el PNV prefirió no dar por sentado todavía su respaldo a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el próximo bienio y al límite de gasto no financiero, fijado en 119.834 millones de euros, un 1,3% más que para las Cuentas del año pasado.

Avanzada la tarde, Coalición Canaria confirmó que su diputada, Ana Oramas, votará hoy a favor del techo de gasto y Nueva Canarias, la formación que concurrió coaligada con el PSOE en las últimas elecciones generales, anunció su abstención a las cifras aprobadas por el Consejo de Ministros. Unos números a los que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha introducido dos cambios clave para lograr el respaldo, por activa o por pasiva, de los mismos grupos con los que logró sacar adelante los Presupuestos de 2017: relajar en una décima el límite de déficit para las comunidades autónomas -hasta el 0,4% del PIB- y negociar con Albert Rivera una rebaja del IRPF para colectivos vulnerables como los mileuristas.

A partir de ahí, Rajoy tiene allanado el camino para que la Cámara baja dé luz verde hoy al techo de gasto. En realidad, en círculos jeltzales no cabe ninguna duda de que el PNV lo respaldará. Su voto es fundamental para salvar un trámite preliminar pero decisivo para que el Gobierno central pueda seguir salvando obstáculos esta legislatura. El propio EBB insiste en que «nuestra vocación es llegar a un acuerdo» porque cree positivo para Euskadi que el Ejecutivo central pueda contar con un marco de «estabilidad y certidumbre» para elaborar sus Presupuestos. Y sobre todo porque el PNV no oculta que su principal aspiración para el arranque del curso parlamentario es poder «condicionar» la negociación presupuestaria, a la que ha fiado la posibilidad de arrancar al Ejecutivo del PP un calendario de transferencias que permita completar el Estatuto de Gernika e impulsar el futuro traspaso de la gestión de la Seguridad Social. De ahí que su principal y reconocido interés sea crear las condiciones necesarias para alcanzar nuevos y ventajosos acuerdos presupuestarios.

Fuentes jeltzales eludieron precisar, en todo caso, qué escollos les impedían exactamente ayer confirmar el ‘sí’ al techo de gasto. Se limitaron a subrayar que necesitan «garantías» de que las cuentas se van a hacer de acuerdo a sus previsiones «contables y de cómputos» vinculados a la especificidad foral de Euskadi y Navarra, que se rigen por los sistemas de Concierto y Convenio. «Hay un fleco importante pendiente. Pondremos por delante los intereses de Euskadi», insistieron, sin aclarar si se harán de rogar hasta la hora del pleno, a las tres de las tarde. «Somos los últimos interesados en que todos nos miren a nosotros», añadieron.

Sin «valor político»

En Sabin Etxea recalcan que el apoyo al techo de gasto no reviste «valor político» y no permite prejuzgar la posición de los jeltzales en la próxima negociación presupuestaria, que, según advierten, empezará «de cero». El PSOE, no obstante, con Pedro Sánchez de vuelta en la secretaría general, votará en contra del techo de gasto para subrayar su rechazo a las políticas de Rajoy a pesar de que en diciembre pasado la gestora socialista respaldó los objetivos de estabilidad para 2017 y de que las cifras de Cristóbal Montoro dan más margen a las comunidades autónomas, buena parte de ellas gobernadas por el PSOE.