AppKideak: dejad que los niños se alejen de mí Carlos Brea y Álex Sáchez posan con las pulseras localizadoras WimyKids . / luis ángel Gómez La ‘startup’ vizcaína lanza una pulsera localizadora para parques de atracciones o resorts. WimyKids indica dónde está el menor y envía avisos al móvil de los padres cuando se aleja o llega a lugares peligrosos como piscinas o la salida IRATXE BERNAL Sábado, 23 septiembre 2017, 02:18

«Muy en el origen de la idea está la imagen de mi hermana en el aeropuerto tratando de organizarse para no despistar ninguna maleta ni mucho menos a su hija. Pensé que con la cosas que hoy puede hacer la tecnología tendría que haber algún dispositivo para que se pudiera despreocupar de las maletas; algún localizador que, gracias a los móviles que ya tenemos todos, hiciera que el equipaje la siguiera a ella según iba moviéndose por la terminal y le avisara de si se quedaba atrás o alguien intentaba robarlo. Después, hablando ya con Álex, nos dimos cuenta de que lo realmente valioso, lo que de verdad no querríamos perder, era a la niña y no los bultos», recuerda Carlos Brea, fundador junto a Álex Sánchez de AppKideak, una ‘startup’ vizcaína especializada en aplicaciones tecnológicas para la seguridad infantil.

De aquella imagen nació en 2014 Wimy, el primer producto comercializado por la empresa y con el que, sin quitar protagonismo a los pequeñajos, quisieron ser polivalentes. ¿Por qué limitarse a los niños cuando hay estudios que dicen que pasamos más de un año de nuestras vidas buscando cosas que tenemos pero no sabemos dónde? Se trata de un dispositivo poco mayor que una moneda de dos euros que, efectivamente, se puede colocar en la ropa o en los cordones de los zapatos de los niños, pero también en la correa del perro o dentro de la cartera, la maleta o la funda del portátil; o emplearlo directamente como llavero.

AppKideak ya lanzó hace tres años otro dispositivo para localizar apersonas y objetos Experiencia previa

Gracias a una app disponible tanto para Apple iOS como para Android, el dispositivo localizador queda conectado al teléfono permanentemente, de modo que en caso de pérdida basta con entrar en la aplicación para saber cuánta distancia nos separa de la pertenencia, persona o mascota despistada, diciéndonos también en qué dirección debemos ir para hallarla. Por si fuera poca ayuda, el móvil tendrá registrada la última posición de Wimy. Si aún así no lo encontramos, lo buscamos desde el ‘smartphone’ móvil: podemos hacer que el dispositivo se ilumine y emita un sonido, y si es el portador de Wimy quien se mueve, el localizador nos llamará al móvil cuando se aleje más de lo establecido. Como está pensado para distancias cortas -con un alcance de hasta 50 metros- funciona con tecnología Bluetooth, por lo que puede emplearse incluso en lugares sin cobertura.

Un paso más

Ahora sus promotores dan un paso más lanzando WimyKids, que está especialmente pensado para localizar a los niños en lugares como resorts, campings, centros comerciales o parques de atracciones, en los que ya han hecho pruebas. A través de balizas situadas en estas instalaciones, el dispositivo no sólo nos indicará sobre un plano dónde está el niño -a qué distancia y en qué calle o sector de las instalaciones- sin importar ya la distancia, sino que incluso puede alertarnos cuando se acerque a lugares potencialmente peligrosos como una piscina o las salidas. Además, como la localización ya depende de las balizas, si el móvil nos falla podremos encontrar al peque a través del teléfono de otra persona o recurriendo a los servicios de seguridad de las instalaciones.

Los aitas podrán adquirirla pulsera y descargarsela app al entrar en las instalaciones queusen la tecnología Padres tranquilos

Esta vez el dispositivo va incorporado a una pulsera que los padres podrán alquilar a la entrada del parque de atracciones o centro comercial, con lo que estas instalaciones tienen en el servicio una fuente adicional de ingresos. Una vez adquirida, bastará con bajarse gratuitamente la aplicación para que el sistema comience a funcionar. Es decir, para que no sólo te ayude a encontrar al peque; sino para que te ayude a no perderlo, que es mucho mejor.

WimyKids Dispositivo de seguridad infantil en resorts a partir de tecnología beacon. 14.000 euros es el capital inicial con el que AppKideak echó a andar en 2014. 40.000 euros de facturación es la previsión de AppKideak para 2017 gracias a WimyKids. 300.000 euros estiman necesarios para emprender las acciones de marketing e iniciar las ventas.

Hace tres años, para testar Wimy en el mercado, la firma recurrió a una campaña de crowdfunding. En esta ocasión, y para lograr los fondos necesarios para dar a conocer su nueva tecnología en grandes grupos hoteleros, participará los días 17 y 18 de octubre en B-Venture, el mayor evento de financiación para ‘startups’ del norte de España. El encuentro, que se celebra en el Palacio Euskalduna, está organizado por EL CORREO con el patrocinio del Gobierno vasco, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, así como con la colaboración de Elkargi, BStartup de Banco Sabadell, Laboral Kutxa, CaixaBank y la Universidad de Deusto.