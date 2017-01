«El ciclismo te obliga a llevar una vida muy saludable y a estar muy concentrado»

Para muchos el ciclocross es el hermano pequeño del ciclismo de carretera. Un desconocido. Sin embargo, en Euskadi y el norte de España en general los practicantes de esta disciplina esperan con ansias a que llegue el mes de octubre que da el pistoletazo de salida a la competición. El 2016 que acaba de concluir ha sido un gran año para Ibai Ruiz de Arcaute. El alavés ha sido uno de los dominadores en categoría cadete y fruto de ello logró alzarse con el campeonato de Álava en Arbulo, y fue subcampeón de Euskadi en Berriz. Recién comenzado el año 2017 logró un magnífico séptimo puesto en el campeonato de España que se disputó en Valencia, el pasado 8 de enero.

La andadura de Ibai en el ciclismo comenzó hace cuatro año, siendo infantil de segundo año. Impulsado por un amigo de su aita. Lo hizo en el club local, con ellos ha disputado esta exitosa temporada de ciclocross. «Un amigo de mi padre me dijo que me veía maneras para andar en bici, que creía que se me podía dar bien», recuerda Ibai cuando habla de sus inicios. Un comienzo que se remonta a hace un par de cursos. Ahora, tras unos exitosos meses de ciclocross cambiará de maillot para afrontar su último año como cadete. Lo hará con el club de Murgia, el mismo en el que comenzó a despuntar Mikel Landa.

Hace unos días, en Valencia se disputó un nuevo campeonato estatal. En un circuito diferente, alejado de los circuitos puros de ciclocross. «Era como correr carretera pero en ciclocross. Muy rápido y corto, en el que sacar diferencias era muy complicado», recuerda. Su puesto en el ranking nacional -era decimosegundo- establecía que Ibai tenía que partir desde la segunda fila. «En la salida me quedé cerrado y perdí muchos puestos, estaba el veinte o así». Un inicio complicado en un circuito igual de complicado. No obstante, el alavés fue capaz de salir adelante. «Conseguí escalar hasta el séptimo puesto pero no tuve oportunidades de mejorar».

Antes de que se celebrase el campeonato de España, 2016 se cerró con el de Euskadi. El día de Nochebuena la localidad vizcaína de Berriz acogió la lucha por los maillots de campeón, en un circuito alrededor del velódromo. Allí tuvo un intenso duelo con Mikel Orbea, como a lo largo de toda la temporada. Ibai recuerda que «fue una carrera igualada. Estuve a rueda de Mikel toda la carrera, pero en la última vuelta tuve una caída y perdí mucho tiempo».

Su lucha con Mikel Orbea ha sido muy intensa durante todo el curso. Entre ambos se han repartido más de la mitad de las doce pruebas que conforman el torneo de la federación vasca. Siete en total, cuatro para Ibai y tres para Mikel. «En la tres últimas carreras que él ha ganado estaba muy fuerte», comenta Ibai que añade que «es un rival complicado, porque técnicamente es mejor que yo y en los circuitos con zonas más técnicas me solía sacar ventaja». No obstante, a pesar de la igualdad Ibai logró imponerse en la general del ranking vasco por una renta de tres puntos.

Campaña de carretera

Donde también logró alzar los brazos fue enArbulo. Allí se disputó a mediados de noviembre el campeonato de Álava. «Fue una carrera muy igualada con Javier Ibáñez. Estuvo toda la carrera con un ventaja de unos cinco segundos, pero en la última vuelta pude apretar y abrir hueco», analiza.

El balance de la temporada es magnífico. «He conseguido cuatro victorias y estar peleando en algunas de las carreras importantes, así que estoy muy contento». Aún así, Ibai ya tiene la mente puesta en el próximo curso que está a punto de comenzar. «Voy a descansar hasta mediados de febrero y después a empezar a entrenar para la carretera», confiesa. Un periodo de descanso, con la mente puesta en una pruebas de carretera en la que focalizará su preparación para la época veraniega donde se disputan los campeonatos de Euskadi y España. «Me gustaría estar bien para poder ir otra vez con la selección vasca, además hay carreras importantes como la ‘Txuma’». Después, llegará un nuevo periodo de descanso para afrontar una nueva temporada de ciclocross. Será la de su estreno en categoría junior.

Ibai aún es muy joven, con catorce años piensa en divertirse en disfrutar de la bicicleta. Un deporte que asegura que «te obliga a llevar una vida muy saludable. Tienes que estar muy concentrado , descansar bien, llevar una buena alimentación». En definitiva, ser una persona organizada. Capaz de compaginar los exigentes entrenamientos con los estudios. «Es difícil organizarse, porque no hay tiempo para todo. Si alguna vez hay que dejar de entrenar porque tengo algún examen lo hago», confiesa.