Estreno de campeonato

Casi 500 jugadores divididos en cinco categorías, tanto masculinas como femeninas. 249 parejas inscritas, de las cuales 136 eran de chicos y 113 de chicas. Los más numerosos, los infantiles, con 48. Ydigno de reseñar, la presencia de las cadetes, que superaron en cifras a los hombres. Unas dígitos de campeonato para la primera prueba del Circuito de Menores Bullpadel TyC 1, que se celebró en las instalaciones que Pádel Bizkaia posee en Derio y Zamudio (Es+Pádel) y que pulverizó todos sus registros, desde que comenzó este torneo en el año 2009. Ylo más importante, se saldó con nota alta. «En referencia a la organización, terminamos muy contentos por la gran participación al batir la marca en este tipo de citas. Incluso, los padres, madres, jugadores y entrenadores nos transmitieron su satisfacción por cómo se había desarrollado», manifiesta Curro Barrau, director técnico del evento.

La cita inaugural otorgaba billetes para el TyC Premium, que se celebrará el último fin de semana de febrero en Badajoz, excepto para los benjamines y junior femenino que tienen entrada libre, «siempre que hayan jugado el TyC Nacional de ese ciclo o la territorial». Las sorpresas caracterizaron el campeonato y se contabilizaron pocas victorias de los máximo favoritos. «Es algo muy normal a estas alturas del año. Muchas parejas cambian de categoría y no vienen con buen ranking, pero el nivel lo mantienen. Pueden considerarse como tales en el cuadro, pero no en el juego por la calidad que han demostrado en años precedentes. Igual no cuentan con puntos para ocupar una buena posición en el ranking porque acaban de subir y sus rivales son de segundo año», subraya Barrau. La delegación andaluza se erigió en la gran dominadora al sumar cuatro entorchados.

Los primeros cabezas de serie en benjamín masculino se presentaron la gran final. Ambas parejas alcanzaron la última ronda sin ceder ni un set. Los principales favoritos, Félix González y Curro Cabeza, se proclamaron vencedores al imponerse a Ibon Dávila y Jairo Guerrero por un doble 6-4.

En benjamín femenino, Águeda Pérez y Lucía Dionisio aprovecharon la derrota de Alicia Cañellas y Claudia Mora para disputar la final. Allí les esperaban la vizcaína del Jolaseta Adriana Arriola y su compañera Paula Sainz, pero éstas no pudieron ante el empuje rival y cayeron por 6-3 y 6-4.

Rodrigo Bartolomé y Andrés Fernández rompieron los pronósticos en alevín masculino al derrotar a los números 1, Joan Hernández y Pau Miñano, en semifinales (6-2 y 6-3) y a los segundos, Asier Martínez y José Manuel Ortiz, en la final (6-1 y 6-4). En chicas, las dos mejores en el ranking se presentaron en la final. Las mejores, Mara López y Patricia Araus, no concedieron opciones a sus contrincantes, María Ruiz-Jiménez e Yraya Carnicero, al vencerles por 6-3 y 6-4.

Para este torneo se inscribieron 48 parejas infantiles masculinas. «Por normativa, si superan las 32 parejas, se programan dos cuadros», apostilla el director técnico. Los campeones de cada grupo y el subcampeón con mejor ranking se garantizan el pase a futuras citas. En el A, Pol Hernández y Belar Vera, que en primera ronda se habían impuesto a Alex Garayo y Alejandro Sola, primeros cabezas de serie, derrotaron a Alberto Cantizano y José María García por un doble 6-3. Yen el B, Javier Escolar y Alonso Rodríguez cumplieron los pronósticos al ganar a César Abad y Pablo García por 6-4 y 6-3.

En infantil femenino se produjo una escabechina entre las cabezas de serie. Ninguna de las cuatro primeras llegó a semifinales. Alba Pérez y Elisabeth Estrada derrotaron en la final a Laia Álvarez y Claudia Sánchez por un doble 6-3.

En cadetes masculino, los principales favoritos, Jordi Morena y Miguel Morales, disputaron el partido del torneo en esta categoría ante Enrique Pérez e Igor Amondarian en semifinales, con victoria para estos últimos por un ajustado 6-7, 6-4 y 6-4. Ya en la final aprovecharon el impulso para ajusticiar a los segundos en el ranking, Juanlu Esbri y Raúl Mestre, por un doble 6-4.

Sin duda, uno de los momentos estelares del fin de semana se vivieron con motivo de la final cadete femenina. Además, el encuentro cerraba el evento. Por una parte del cuadro se presentaron Andrea Colinas y Cristina González, que accedieron al último duelo de manera arrolladora. Por el otro lado, Sofía Saiz y Ariadna Cañellas, quienes se habían cargado a las máximas favoritas, Marta Quevedo y Nuria Vivancos, en cuartos. Resultó un choque «muy disputado y luchado», remarca Barrau, y se saldó con una espectacular remontada a favor de Colinas y González, que, tras ceder por 6-4 el primer set, se llevaron el segundo en el tie break para cerrar el duelo con un 6-4.

Referencias vizcaínas

Los primeros cabezas de serie en junior masculino, Manuel García y Luis Pozo, cumplieron los pronósticos y se proclamaron campeones sin ceder un set. En la final batieron a Ignacio Vilariño y Héctor Guisande por 6-4 y 6-1. «Esta partido también gustó mucho. Están a punto de saltar a adultos y ya exhiben una gran calidad. Se cerró la pista central y la gente se enganchó», remarca Barrau.

En junior femenino las hermanas Ávila, Marta y Sara, que entrenan en Pádel Bizkaia, apuntaban al título como segundas preclasificadas, pero cayeron en semifinales ante Macarena Caballero y Aitana García, a la postre campeonas. Éstas firmaron un gran torneo y salvo en cuartos, apenas pasaron apuros, como en la final donde vencieron por un contundente 6-0 y 6-1 a Paula Bellver y Laia Bonilla.

Este tipo de campeonatos sirve para testar el nivel de las palas de la provincia. Barrau admite que poco a poco «están subiendo» merced al «buen trabajo», que se está desarrollando en la base. Del mismo modo reconoce que en Derio y Zamudio no han obtenido buenos resultados, pero piensa que «conforme pase el año», mejorarán. Entre las vizcaínas cabe mencionar la labor de Adriana Arriola, la jugadora que más cerca se quedó de ganar, y la de las hermanas Ávila.