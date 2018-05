Tenis Wimbledon aplicará nuevas reglas para luchar contra los abandonos Roger Federer y Garbiñe Muguruza, campeones de Wimbledon en 2017. / Afp Los lesionados podrán recibir el 50% del premio por disputar la primera ronda (44.000 euros) si se retiran el jueves antes del comienzo de la competición y el 50% restante el que les reemplace COLPISA/AFP Londres Martes, 1 mayo 2018, 17:41

La organización de Wimbledon introducirá nuevas reglas en la edición de 2018 (2-15 julio) buscando reducir el número de abandonos en la primera ronda, anunció este martes. El All England Club introduce así la regla «50/50» con el objetivo de evitar la situación que se dio en 2017, marcada por siete abandonos en partidos ya comenzados durante la primera ronda.

Hasta el año pasado, un jugador tenía que participar en la primera ronda para tener derecho al premio económico. Y algunos se presentaban en la pista con evidentes problemas físicos para empezar el partido y rápidamente tirar la toalla. A partir de ahora los jugadores lesionados podrán recibir el 50% del premio por disputar la primera ronda (aumentado a 44.000 euros) si se retiran el jueves precedente al comienzo de la competición. El 50% restante lo recibirá el jugador que les reemplace.

Además, para que la regla sea respetada, el torneo ha recordado que cualquiera «que abandone o complete una actuación por debajo de las normas profesionales» en la primera ronda podría recibir una multa a la altura de su 'prize money' inicial. Este martes Wimbledon también anunció que no introducirá el 'shot clock', la cuenta atrás para el servicio en cada punto y que los jugadores no podrán recibir consignas por parte de los entrenadores durante los partidos. «El tenis es un deporte de gladiadores, ustedes están solos. No estamos para nada de acuerdo con eso», declaró el director del torneo Richard Lewis en conferencia de prensa.

La cantidad destinada a premios será de 34 millones de libras (38,6 millones de euros). Los vencedores en categoría femenina y masculina recibirán casi la misma cantidad que en 2017, 2,55 millones de euros. Los campeones en 2017 fueron Garbiñe Muguruza y Roger Federer.