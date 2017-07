Tenis El set más largo de la historia de Wimbledon no lo jugó Nadal El partido más largo de la historia del tenis también se disputó en Wimbledon, en 2010. / AFP Las casi 5 horas de la derrota ante Muller son un mero aperitivo en comparación con el Isner-Mahut de 2010 GABRIEL CUESTA Martes, 11 julio 2017, 10:27

Rafa Nadal se fue con la miel en los labios de Wimbledon después de caer ante Gilles Muller en un partido maratoniano en cuartos de final. Un choque kilométrico de 4 horas y 48 minutos en el que el último set se saldó con un 15-13 a favor del tenista luxemburgués después de que el de Manacor consiguiera remontar dos juegos de desventaja y forzara el quinto. Es el encuentro más largo en esta edición, pero ni se acerca al que más ha durado en la historia del torneo inglés y del tenis.

Si se echa la vista atrás, el sacrificio de Nadal se queda en un mero aperitivo. ¿Cuánto ha durado el partido más largo de la historia? Nada más y nada menos que 11 horas, 5 minutos y 23 segundos de juego. Se celebró también sobre la hierba de Londrés en 2010 con John Isner y Nicolás Mahut como protagonistas en la primera ronda del torneo. En realidad, la cita se prolongó durante tres días. Del 22 al 24 de junio. Y es que se les hizo literalmente de noche hasta en dos ocasiones, por lo que el choque tuvo que detenerse y reanudarse al día siguiente.

Este encuentro, donde finalmente Isner fue el vencedor, aúna muchos récords en la historia del tenis. Y es que en el quinto set de los Grand Slam no hay tie break. Es el juego más largo de la historia, con 8 horas y 11 minutos. Es la cita con mayor número de saques, puntos, aces... Un momento que bien merecía una foto del marcador, como puede verse en la parte superior de la noticia,

Lo que está claro es que la entrada les salió rentable a los espectadores que acudieron a aquella primera ronda. No tanto para sus protagonistas. Isner no fue capaz de conectar ni un solo ace en la próxima ronda y cayó ante Thiemo de Bakker en solo 74 minutos de juego, con parciales 0-6, 3-6, 2-6. Incluso necesitó tratamiento médico durante el encuentro par su cuello y hombros. Directamente no se presentó en su cita de dobles. Sí lo hizo Mahut, pero terminó abandonando.