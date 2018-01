Tenis Marion Bartoli desvela que sufría maltrato psicológico Marion Bartoli, tras ganar Wimbledon en 2013. / Reuters Reconoce que tras retirarse en 2013 su novio «fue un gilipollas absoluto» porque «me decía cosas como que estaba gorda. Me lo decía todos los días» COLPISA Madrid Martes, 9 enero 2018, 12:44

Marion Bartoli ha vuelto a disfrutar del tenis. Después de cinco años sin competir y de sufrir un misterioso virus que, dijo, casi le cuesta la vida, la tenista francesa ha vuelto al circuito a sus 33 años. La carrera de Marion Bartoli pasó del cielo al infierno en unos meses. La tenista, en una entrevista al diario francés 'L'Equipe', ha reconocido lo mal que lo pasó tras conquistar Wimbledon en 2013: "Me dejé destruir".

Ahora la francesa ha regresado a las pistas: "Necesito desmostrarme que estoy viva". Después de ganar el Gran Slam londinense, en lugar de despegar todavía más su carrera, Bartoli sufrió graves problemas de salud que le llevaron a colgar la raqueta en agosto de ese año. Sus problemas continuaron hasta llegar a admitir en 2016 que tenía miedo a morir. De hecho, ese añlo pasó tres meses ingresada en una UCI de un centro parisino a lo que siguió un tratamiento en una clínica de Italia donde le hicieron una transfusión y le colocaron una sonda nasogástrica.

Uno de los mayores problemas que sufrió fue con su novio, como confiesa en la entrevista. La relación sentimental no le ayudó: "Fue un gilipollas absoluto. Cuando dejé mi carrera era la más feliz del mundo. Después me decía cosas como que estaba gorda. Me lo decía todos los días. Íbamos por la calle, veíamos a una chica delgada y me decía: '¿viste lo hermosa que es?' No me ayudó. Me decepcionó. Estaba en los suelos, pero por suerte pude levantarme y encontré la alegría de vivir en el día a día. Él apagaba eso. Me dejé destruir por alguien y no pensé que fuera posible".

Por último, la tenista confiesa que "ahora he perdido mucho peso. Antes era débil. Ahora he pasado todos los exámenes médicos para regresar. Todo encaja. Si veo que mi regreso al tenis hace que mi salud corra peligro, pararé".