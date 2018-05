«En el saque puede estar la clave» La tradicional comida de campeones, previa a la final del Manomanista, reunió ayer a once en un conocido restaurante de Sondika. / MANU CECILIO Excampeones del Manomanista ven una «final abierta» entre Olaizola II y Altuna III mañana en el frontón Bizkaia JUAN PABLO MARTÍN Sábado, 26 mayo 2018, 12:26

Los campeones de las ediciones anteriores no lo tienen nada claro. Si en otras finales podían decantarse por uno u otro protagonista, en el enfrentamiento entre Olaizola II y Altuna III de mañana en el frontón Bizkaia «puede ganar cualquiera», coinciden. Son dos delanteros capaces de todo, por lo que esperan que el partido sea de los que cuesta olvidar. El navarro tiene más experiencia, pero el guipuzcoano ya ha demostrado que sabe afrontar este tipo de compromisos. «En el saque puede estar una de las claves», añaden.

Jesús García Ariño «Ambos van a tener que jugar mucho para ganar»

«Sobre el papel es un partido precioso. A ver si sacan todo lo bueno que tienen y que gané el mejor. No tengo favorito porque ambos van a tener que jugar mucho para ganar. El que acierte a sacar y restar será el que se lleve la txapela. Y puede hacerlo hasta fácil porque se logran tacadas importantes. No me ha sorprendido que Olaizola II y Altuna III lleguen a la final. El guipuzcoano está demostrando hace tiempo que va hacia arriba y al navarro no hay que descubrirle. Tiene 38 años, pero hay que ganarle».

Luciano Juaristi «Cualquiera puede hacer daño con el material actual»

«Las finales siempre han sido complicadas de pronosticar. Con el material actual se hacen más tacadas que antes y cualquiera puede hacer daño. Pocas veces he visto un favorito claro y en esta ocasión tampoco me decanto por uno. El saque ha cambiado completamente. Hasta ahora pensábamos que era darle fuerza y arrimar, pero ahora... Titín IIItenía mil cosas que enseñar a las generaciones posteriores, pero lo que menos esperaba que se también imitarán su jugada inicial. Creo que será un partido duro».

Iñaki Gorostiza «El duelo dependerá delos pequeños detalles»

«Veo una final equilibrada. No tengo favorito. Los dos tienen posibilidades y dependerá de pequeños detalles. El que acierte con el saque cruzado tendrá más opciones de ganar. Puede pasar cualquiera cosa. Me sorprendió que quedaran fuera los cuatro cabezas de serie, pero este año les ha faltado un punto de precisión. Pensábamos que algunos iban a ser campeones durante años pero han salido otros diferentes. Y después de lo sucedido, vete a saber qué pasará de ahora en adelante. Situaciones así son buenas para la pelota porque hay un mayor abanico de figuras».

Josean Tolosa «Los dos finalistas son muy cerebrales y técnicos»

«Los dos son muy cerebrales y técnicos. Si tuviera que apostar por uno lo haría por Altuna III, porque al ser más joven tiene más velocidad. Pero la veteranía del navarro también cuenta, y el pronóstico es complicado. Siempre he mantenido que el de Amezketa jugaría una final del Manomanista, aunque no esperaba que fuera tan pronto. Por el contrario creía que era casi imposible que Olaizola, por su edad, volviera a disputar una. Pero han hecho un gran campeonato, han sido los mejores y se lo merecen».

Ladis Galarza «Ambos pegan lo suficiente como para molestarse»

«Es una final de las más abiertas últimamente. Preciosa. El dinero está a la par y no se moja nadie. Un duelo distinto entre un veterano y un chaval con una proyección muy buena. Los dos pegan lo suficiente como para molestarse. Del cuadro tres son capaces de ponerla muy lejos. Mueven muy bien la pelota y defienden un montón. Olaizola II tiene más experiencia, algo que es muy importante, pero lo es más el momento de juego. Y ambos están en uno muy bueno. Los nombres no suelen ganar partidos».

Fernando Arretxe «Seguro que vemos unbuen espectáculo»

«No hay un favorito claro. Han llegado dos grandísimos pelotaris y seguro que vemos un buen espectáculo. Olaizola II está con mucho juego, pero Altuna III es capaz de llevarle a su terreno. Otros años lo veía más claro, pero en esta ocasión creo que será un partido igualado. Los dos tienen un golpe largo, buscan bien altura y mandan la pelota lejos. Atesoran un gancho perfecto y muy ajustado. Veo un resultado apretado. Me ha sorprendido que pelotaris de la talla de Irribarria y Urrutikoetxea cayeran a la primera, por lo que el año que viene veremos una segunda línea del cuadro muy potente».

Patxi Eugi «La jugada inicial en el Bizkaia será decisiva»

«La final está a un 50%. Analizando los pelotaris que han llegado, Olaizola II jugará lo que sabe, que es muy importante en un partido así. Para Altuna III es el encuentro más importante de su carrera hasta el momento, pero pienso que no va a acusar mucho la presión. Si consigue sacar su juego el duelo será muy competido. El saque en el frontón Bizkaia será decisivo. En este aspecto creo que el navarro tiene ventaja. La cancha tiene mucha altura y le tiene cogida muy bien la medida. Sé lo que es porque lo he vivido siendo botillero de Irujo. Con su jugada inicial bombeada al cuadro seis hace mucho daño. Es muy difícil de quitar».

Patxi Ruiz «Si uno tiene una cosa buena, el otro la tiene mejor»

«Los dos han llegado en su punto y si uno tiene una cosa buena, el otro la tiene mejor. No veo un claro favorito. Altuna III es de los pelotaris más listos que hay en este momento, esconde el golpe como nadie, y para su edad tiene una cabeza muy fría. Es muy peligroso en partidos de este tipo. Olaizola II es uno de los mejores de la historia, un profesional de los pies a la cabeza. Pero si tuviera que inclinarme por alguien lo haría por el joven porque está con una gran confianza».

Oinatz Bengoetxea «Es una final muy especial y podemos disfrutar mucho»

«El domingo se acaba un año bonito con la camiseta colorada, pero estoy contento de pasársela al que se merezca el título del Manomanista. Se enfrentan dos grandes. Olaizola II es uno de los mejores de la historia y Altuna III lo va a ser. Es una final muy especial y podemos disfrutar mucho viéndoles. Será un partido muy equilibrado. El que acierte más a meter el saque en pared y en la siguiente jugada tiene muchas opciones de llevarse la txapela. Por la forma de jugar actual la jugada inicial es crucial».

Mikel Urrutikoetxea «Nunca se sabe lo que puede ocurrir en un duelo así»

«Será una final bastante igualada. Ambos atraviesan un gran momento de juego y han hecho un campeonato muy bueno. Ojalá salga un buen partido y veamos un gran espectáculo porque nunca se sabe lo que puede ocurrir en un duelo de estas características. Por el estilo de juego actual, el saque y el resto son muy importantes, por lo que el que acierte en ambos aspectos tendrá mucho ganado. Me gustaría que ganara Olaizola II porque tengo mucha relación con él. Hemos entrenado muchas veces juntos, jugamos un Parejas... Pero eso no quiere decir que me lleve mal con Altuna III».