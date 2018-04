Ezkurdia y Zabaleta, campeones sin oposión Ezkurdia celebra la victoria. / Ignacio Pérez Los navarros superan con claridad (22-9) a Elezkano II y Rezusta en el Bizkaia JUAN PABLO MARTÍN Domingo, 8 abril 2018, 19:36

Joseba Ezkurdia y José Javier Zabaleta con los nuevos campeones del Parejas. Los navarros se han impuesto con claridad (22-9) a Elezkano II y Rezusta en un frontón Bizkaia a rebosar que se ha quedado con las ganas de ver más pelota. Lo que se antojaba un encuentro duro no lo ha sido por el dominio ejercido por los colorados desde el inicio.

El de Arbizu y el de Etxarren lo han hecho prácticamente todo. Han impuesto el ritmo y cargado el juego atrás y esta vez Rezusta no ha podido con la propuesta de sus rivales. Ha fallado seis pelotas, un número que no acostumbra y no ha logrado dominar en ningún momento. Ante esta tesitura, el vizcaíno ha estado bastante incómodo y le ha costado abrir ángulos. Al ecuador de la contienda el marcador era claro (11-3) sin que prácticamente se tuviera noticias de los azules y con sus rivales muy sólidos y confiados en su juego.

En la segunda mitad del choque las cosas se han mantenido como estaba. Ezkurdia y Zabaleta no han dejado de insistir atrás conscientes de dónde estaba el hueco y se han llevado un triunfo bastante más cómodo de lo previsto.