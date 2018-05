Altuna III funde a Urrutikoetxea Urrutikoetxea mira a su botillero tras encajar un tanto de Altuna III en el frontón Atano III. / Lobo Altuna Jugará por primera vez las semifinales del Manomanista tras remontar un 14-9, mover al vizcaíno, y rentabilizar su jugada inicial JUAN PABLO MARTÍN Miércoles, 2 mayo 2018, 09:43

El Manomanista con más morbo sigue dando sorpresas. Altuna III fundió ayer a Urrutikoetxea en el frontón Atano III de San Sebastián y el torneo tendrá unas semifinales inéditas con Olaizola II como único representante de los candidatos que figuraban al inicio del campeonato como aspirantes a la txapela. El delantero de Amezketa se ganó el derecho a soñar tras un encuentro al que supo agarrarse cuando peor pintaba, y en el que logró remontar un 14-9 a base de tesón. Su segunda mitad fue mucho mejor que la del vizcaíno merced a que acertó con el saque y supo mover a su rival. El de Zaratamo perdió el hilo del encuentro tanto desde el punto de vista psicológico como físico y pagó las consecuencias.

El guipuzcoano ha dado un paso de gigante en una modalidad para la que se considera válido, pero en la que creía que necesitaba más tiempo para explotar. Pero Altuna III es un pelotari aventajado que se crece ante la dificultad y lo demostró frente al considerado rival más completo. En la capital guipuzcoana, con el frontón a rebosar, supo jugar a la perfección su bazas.

Pelotazos 237 Tiempo total 58''00 Urrutikoetxea Altuna III Tantos ganados 8 12 Tantos perdidos 2 5 Tantos de saque 3 8 Parciales: 7-0, 7-3, 8-3, 8-4, 10-4, 10-5, 11-5, 11-9, 14-9, 14-21, 16-21, 16-22 Incidencias: Lleno en el Atano III de San Sebastián. Apuestas: 100 a 70 colorado.

Tuvo que exprimirse a fondo tras un brillante arranque del de Zaratamo que sacó partido a su jugada inicial y a su mayor pegada. A Urrutikoetxea se le vio cómodo sobre la cancha, obligando a su oponente y finalizando bien las jugadas. El esperanzador 7-0 inicial, sin embargo, no acomplejó al guipuzcoano que, tras enviar un par de pelotas a la chapa, aprovechó un gancho con poco ángulo del de Asegarce para romper la racha con una dejada junto a las tablas.

Consiguió recortar la diferencia, pero el vizcaíno todavía estaba fresco de ideas y consiguió tener la contienda controlada en lo que al marcador hacía referencia, merced a que restó bien y supo resolver las pelotas pegadas a pared con la zurda.

Reacción

El choque se endureció, y fue tras el 14-9 cuando Altuna III se sacó una volea de derecha dos paredes que fue el principio del fin para el vizcaíno. A partir de entonces, el que vistió de azul sacó mucho mejor y dio un paso al frente. Empezó a crecerse y en una situación así se convirtió en un rival mucho más peligroso. Visto que Urrutikoetxea no le quitaba pelota con el resto dio un paso al frente en comenzó a abrir ángulos. El vizcaíno no le pudo sacar de su sitio y encajó una tacada de doce tantos en la que no mostró argumentos para volver a la contienda.

Altuna III, a lo suyo. La pelota le salía con chispa de la derecha y la colocaba muy atrás, y cuando veía la opción clara terminaba. Urrutikoetxea pidió un par de descansos para tratar de enderezar el rumbo, pero la dinámica del de Aspe era demasiado positiva como para conseguirlo. A falta de un tanto para la conclusión logró cruzar bien una pelota a pared y rompió la racha de su rival. Estaba en la cuerda floja y tenía que arriesgar, pero en la siguiente acción su dejada se fue abajo.