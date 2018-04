GP Argentina Marc Márquez: «Estamos intentando abrir la puerta voluntariamente para que haya aún más 'fair play'» Marc Márquez, sonriente, durante una conferencia de prensa. / Afp El piloto catalán coincide con Crutchlow en que los pilotos echan en falta más controles antidopaje en el motociclismo BORJA GONZÁLEZ Termás de Río Hondo Jueves, 5 abril 2018, 19:43

Llegados a Argentina tocó sacar uno de los temas de la resaca de Catar, las declaraciones de Cal Crutchlow a la prensa anglosajona pidiendo un aumento de los controles antidopaje. Muy en su estilo, el británico apostó por una modernización de este aspecto en el motociclismo, en unas palabras que dejaron un tufo a acusación velada, un tirar la piedra y esconder la mano. «Todos conocemos a Cal, que cuando dice las cosas las dice como las piensa, pero yo creo que se refería un poco a que en ningún caso cree que haya dopaje pero sí que es cierto que los pilotos le pedimos a la FIM y a Dorna, al sistema Adams, que haya más controles antidopaje», le apoyó Marc Márquez.

«Nuestro deporte se ha profesionalizado bastante en estos últimos años y bueno, somos atletas, nos preparamos muy bien y echamos un poco en falta el control antidopaje, hacemos controles dos veces al año pero aleatoriamente tres pilotos de las distintas categorías. Muchos años no te toca hacer control, como por ejemplo a mí el año pasado, y echamos de menos esto, que haya más controles, no en cada carrera pero sí que aleatoriamente que vayan viniendo y que en un año se tendrían que hacer más. Esperemos que cambie».

¿Cuándo hizo usted su último control antidopaje?

No recuerdo muy bien si fue Misano el año pasado, o hace dos años, pero sabes que vienen a Alemania y Misano todos los años, tienen las mismas carreras de control y a mí, por ejemplo, me ha tocado dos años en Misano pero llevo cinco en MotoGP. No es normal.

¿Supone esto hacer creer a la gente que hay dopaje en MotoGP?

No, es sólo profesionalizar nuestro deporte, que ya lo está mucho, pero es cierto que en muchos deportes evitan hablar de esto, evitan controles y no los quieren y nosotros estamos intentando abrir la puerta voluntariamente para que haya aún más 'fair play' y así no hay ninguna duda.

¿No es más importante en este deporte el control tecnológico que el humano?

Bueno, es que el tecnológico ya lo tenemos, pero el humano no. A final de carrera cuando las motos van al corralillo hay una inspección técnica que va variando, desde la gasolina hasta la electrónica, el software, son diferentes cosas pero el humano es en donde los pilotos estamos con los brazos abiertos para voluntariamente hacerlos más a menudo.

¿Cuál es el camino para ello? ¿Van a comentarlo en la Comisión de Seguridad?

Bueno, ya lo dijimos en Qatar. Nos dieron unas explicaciones pero es que no es sólo control antidopaje sino seguridad. Somos muchos pilotos y el cannabis puede dar positivo y no te da ninguna ventaja pero pones en riesgo a muchos pilotos, pilotos muy jóvenes que no saben lo que hacen en sus casas. Y fumar un 'peta', como se suele decir, puede traer consecuencias en la carrera. Es también un poco de seguridad para el campeonato.