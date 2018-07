GP Holanda Ni el dolor para a Martín en Assen Jorge Martin,celebra la victoria. / Efe Cuarto triunfo de Jorge Martín en 2018, que recupera el liderato de Moto3 tras la caída de Bezzecchi, mientras que Canet finaliza segundo y Masiá cuarto BORJA GONZÁLEZ Assen (Holanda) Domingo, 1 julio 2018, 12:14

El viernes terminó segundo tras Canet, pero con el susto en el cuerpo de una caída que le dejó muy dolorido de su pierna derecha, tanto que apenas podía apoyar el pie. Después de una noche complicada, y con el temor de no saber si podría terminar el gran premio, afrontó el principio del sábado con cierta cautela, para apretar en el entrenamiento oficial y recuperar la confianza física. Jorge Martín incluso logró la pole.

Aunque lo importante iba a venir, como no, el domingo, más teniendo en cuenta los tres ceros acumulados en las cuatro últimas carreras (Jerez, Le Mans y Montmeló). «Creo que Canet y Enea (Bastianini) son los que más ritmo tienen para poder pelear por la carrera», apuntaba, en una quiniela en la que también incluía a Bezzecchi, líder de la general. Y acertó de pleno. Estos tres, más McPhee, se jugaron la victoria y el podio casi hasta el final, pese a que el propio Martín, Canet, e incluso Bezzecchi de manera tímida, habían intentado romper el grupo.

Casi hasta el final porque primero McPhee y después Bezzecchi terminaron por los suelos. Un incidente este último trascendente para la general y que dejaba en bandeja un domingo redondo para el madrileño, que antes de esta caída ya había lanzado su potente ataque.

«Martín ha apretado mucho en las tres últimas vueltas y me ha resultado imposible pelear por la victoria», reconoció Bastianini, tercero al final, después de perder el duelo con Canet, que reapareció en un podio después de haber sumado dos segundos puestos en las dos primeras carreras de 2018. «No estoy contento porque creo que podría haber ganado, porque me he quedado detrás justo cuando Martín ha abierto un hueco y ya ha sido imposible». Martín reforzó su papel de hombre fuerte de la categoría, además, recuperando el liderato, en un domingo en el que también brilló Jaume Masiá, cuarto, en su mejor resultado mundialista.