Moto3 Jorge Martín: «En Sachsenring hay que repetir esto» Cuarta victoria de Jorge Martín en 2018, tras un complicado fin de semana tras la caída del viernes. El madrileño aguantó los problemas físicos y pudo imponer su superioridad en Assen. BORJA GONZÁLEZ Assen (Holanda) Domingo, 1 julio 2018, 13:14

PREGUNTA: Victoria heroica.

RESPUESTA: Increíble, encima en el gran premio número 88 en Assen, así que ha sido incluso más especial. Contento. Ya dije el viernes que este era mi objetivo. Creo que he hecho una gran carrera. He comenzado tirando fuerte porque quería que el grupo fuese pequeño, y lo he conseguido, y he podido estar ahí tranquilo. He tenido un problema en el freno delantero, estaba muy blando y no podía adelantar en las frenadas fuertes. Pero he visto que nadie quería tirar a cuatro para el final, tenía segundo a McPhee y he visto en la tele que encima tenía unos cinco o seis metros, que son los que me han convencido para tirar y para sacar esas décimas.

P.: Ha comentado Canet que en ese momento estaban todos 'haciendo el tonto' ¿Es lo que ha aprovechado?

R.: Sí, por supuesto. He visto que Bezzecchi se ha ido largo en la curva 1, se ha ido largo en la curva 2, y se ha ido largo en la curva 3. Incluso le he mirado diciéndole '¿qué hacemos?'. Justo enfrente hay una tele y he visto que McPhee se ha puesto detrás de mí, y sabía que antes se estaba quedando un poco. Y he decidido tirar, porque en los parciales 2 y 3 yo era mucho más fuerte que ellos. Así ha sido, les he podido sacar tres o cuatro décimas, y mantenerlas haciendo 42, que era el ritmo que teníamos en este fin de semana. Creo que es muy importante ganar, porque no me encontraba al cien por cien físicamente, estaba a un 80 o así. El freno trasero no lo he podido gestionar bien, pero estoy muy contento.

P.: Y se ha encontrado con el regalo de Bezzecchi. ¿Cuándo se ha dado cuenta y qué implica?

R.: No, no me he dado ni cuenta. Cuando he acabado la carrera sí que he visto que se ha caído. Es una pena, porque al final todas las caídas lo son. Cuando me pasa a mí espero que nadie se alegre, pero sí que obviamente es mejor estar líder con dos puntos, o empatado, que estar por detrás a 23.

P.: ¿Lo ha celebrado dos veces, una cuando ha cruzado la meta por la victoria y después por el liderato?

R.: No, no, me han dicho que era líder cuando estaba en el parque cerrado, aunque ya me lo imaginaba. Ya digo, mi objetivo es ganar carreras, aunque sí que será importante irse al parón líderes, así que en Sachsenring hay que intentar repetir esto.

P.: ¿La parte física? No se ha quejado demasiado…

R.: Bueno, ayer sí que sufrí mucho, me costó durante todo el día, pero hoy me he levantado mejor, incluso no me he tomado antiinflamatorio, porque te deja un poco atontado, y quería estar al cien por cien a nivel mental, sabía que iba a ser una carrera larga. El problema es que en las curvas de derechas se me quedaba el pie en el freno, no sé cuánta fuerza hacía, pero sí que perdía un poco de aceleración, lo notaba sobre todo en la curva 10, se me iban y parecía que mi moto no corría nada, que tampoco es que corriese muchísimo… Ahora tengo que intentar recuperarme.