GP de Francia Márquez pelea por la victoria en casa de Zarco El mítico circuito de Le Mans acoge la quinta carrera de la temporada, con los españoles de nuevo entre los favoritos

El piloto francés Johann Zarco logró la 'pole' de la parrilla de salida del Gran Premio de Francia de MotoGP, el sábado en el circuito de Le Mans, al lograr ser el más rápido en la sesión de calificación de una carrera en la que Marc Márquez también luchará por el triunfo.

Un año después de subir por primera vez a un podio de MotoGP en Le Mans, el francés demostró que se encuentra muy cómodo en 'su' circuito y que aspira a sumar en este trazado su primera victoria en la máxima categoría del motociclismo mundial.

«Es increíble, una emoción enorme... No me esperaba estar tan rápido», admitió Zarco. «Estoy sorprendido de haber sido tan rápido. No me lo creía cuando he visto el crono», insistió.

Sólo tres pilotos franceses han logrado ganar una carrera de la máxima categoría: Régis Laconi en 1999, Christian Sarron en 1985 y Pierre Monneret, el único en hacerlo en un Gran Premio de Francia...¡en 1954!

«Gracias al público porque me ha dado mucha energía. Veremos mañana (por este domingo) si es suficiente para ganar», añadió el segundo clasificado del Mundial de MotoGP, que está en la general a 12 puntos del líder, Marc Márquez.

Zarco compartirá la primera línea de la parrilla de salida con Marc Márquez y con el italiano Danilo Petrucci (Ducati Pramac).

El piloto galo estableció, además, un nuevo récord en el circuito de Le Mans, con 1:31.185, superando en casi cinco décimas el establecido por el español Maverick Viñales por la mañana, en la tercera y última sesión de entrenamientos libres (1:31.619).

«Pensé que mi tiempo sería suficiente, pero Johann ha estado increíble. Merece la 'pole'», comentó Márquez. «Hay tres o cuatro pilotos muy rápidos. El objetivo está claro es el podio, veremos», añadió.

Los italianos Andrea Iannone (Suzuki) y Andrea Dovizioso (Ducati) y el español Jorge Lorenzo (Ducati) ocuparán la segunda línea, mientras que la tercera estará formada por el australiano Jack Miller (Ducati Pramac) y las dos Yamaha oficiales del español Maverick Viñales y del italiano Valentino Rossi.

En Moto2, el italiano Francesco Bagnaia (Kalex), líder del campeonato, logró su primera 'pole' en esta categoría, superando al español Xavi Vierge (Kalex) y el italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex).

Por su parte, el piloto español Jorge Martín, actual segundo clasificado en el Mundial de Moto3, saldrá desde la primera posición de la parrilla de salida tras lograr la 'pole', superando al checo Jakub Kornfeil y el italiano Enea Bastianini.