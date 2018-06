Automovilismo Unas 24 horas de Le Mans muy españolas Fernando Alonso. / Mark Thompson (Afp) Tres competidores (Fernando Alonso, Antonio García y Miguel Molina) con opciones de victoria en su categoría, Rafa Nadal dando la salida y hasta el sistema de cronometraje tendrán sello español DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO LE MANS Martes, 12 junio 2018, 21:23

La disputa de las 24 horas de Le Mans este año será más seguida que nunca en España. La presencia de Fernando Alonso en la carrera más grande del mundo ha generado una expectación sin igual, aunque no será, ni mucho menos, el único que lleve la bandera de España en el circuito de La Sarthe.

El asturiano, en cuanto tome la salida este sábado, pasará a engrosar parte de la lista de 37 pilotos (o 38, en función de las bases de datos que se consulten) que han competido en las 24 horas de Le Mans. Desde el pionero, el histórico Rafael Manso de Zúñiga, pasando por históricos como Fon de Portago, Juan Jover (primer podio español en Le Mans), Paco Godia, Jesús Pareja, Tomás Saldaña, Marc Gené (primer español en ganar la categoría absoluta)… Alonso no será un pionero aquí, sino un aprendiz de lujo.

De hecho, tendrá a dos grandes profesores que le pueden enseñar los entresijos de Le Mans: Miguel Molina y Antonio García. Para el primero será su segunda participación en el circuito más grande del mundo, después de ser quinto en su clase en su debut en 2017 junto a Davide Rigon y Sam Bird. Este año repetirá con los mismos, al volante de un Ferrari 488 GTE Evo con el que aspira a romper el gran favoritismo de Ford. Uno de sus grandes rivales será el equipo Corvette, en el que milita García junto a Jan Magnussen (padre del piloto de Haas F1) y Micke Rockenfeller. El veterano piloto madrileño ya sabe lo que es ganar en Le Mans en la categoría de GT, y su buena relación con Alonso le ha colocado como uno de los 'Cicerone' para el novato ilustre de Toyota.

La presencia española no acaba ahí. No estará en pista compitiendo, pero su asistencia a la cita de Le Mans va a causar revuelo y orgullo español por iguales. Rafa Nadal será el encargado de dar el banderazo de salida de la carrera de las 24 horas, un ritual que se engloba dentro de la mística propia de esta prueba ya de por sí llena de fastos y costumbres sin las cuales no se entiende esta prueba. El recién proclamado once veces campeón de Roland Garros viajará un poco al norte de la tierra reconquistada de París para dar la salida a los 60 coches que van a participar en la carrera.

El sello español no se queda sólo en los pilotos o las personalidades. Además de los numerosos periodistas y aficionados que, arrastrados por la ola de Alonso, también se estrenarán en las 24 horas, habrá una empresa encargada de que todo salga bien. Por octava edición consecutiva, los barceloneses de Alkamel Systems tendrán la responsabilidad de llevar el sistema de información y cronometraje de la prueba, un elemento clave y crítico no sólo para seguir la prueba, sino para que los propios equipos tengan datos en directo y tiempo real de lo que sucede con sus coches. Los gráficos para la televisión, la telemetría y la transmisión de datos obligarán a la infraestructura española a transmitir cerca de 4,5 millones de mensajes durante todo el fin de semana.

Zak Brown, clave para la presencia de Alonso

Fernando Alonso no es, ni mucho menos, un 'rara avis' en esta edición de las 24 horas de Le Mans. Compartirá pista con otros 20 pilotos que han sido pilotos de Fórmula 1, con la diferencia de que él está aún en competición en el Gran Circo.

Que no haya más corredores que den el paso no depende de ellos mismos. «Veo a más pilotos de F1 viniendo a campeonatos diferentes. El único problema en la F1 es que tu jefe te permita hacer más categorías, tienes que encontrar al jefe adecuado», admitió. No le falta razón: él pudo competir en 2015 con Porsche (el acuerdo estaba firmado), pero Ron Dennis se negó a dejarle competir. Su asiento fue para Nico Hülkenberg, y a la postre ganó la carrera. Ahora, con Zak Brown a las riendas de McLaren, todo ha cambiado. «Es un piloto en su interior, y entiende las necesidades que tenemos los corredores. Traslada su visión a McLaren, que no sólo es un equipo de Fórmula 1, sino una parte esencial del automovilismo», admiró el asturiano.

Este miércoles, Alonso estará ya en pista. Se acabaron los calentamientos y rodará por primera vez en los entrenamientos libres y, luego, en la primera sesión de clasificación, que acabará a medianoche.