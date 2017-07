Gran Premio de Gran Bretaña Bottas marca el paso en Silverstone Valtteri Bottas. / Andrej Isakovic (Afp) El finlandés marca el mejor tiempo en la segunda sesión de libres por delante de Hamilton. Alonso, penalizado con cinco puestos en la parrilla por cambiar la batería EFE Viernes, 14 julio 2017, 18:32

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) plasmó este viernes su deseo de triunfar en el circuito de Silverstone al dominar las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del GP de Gran Bretaña de Fórmula Uno.

Aunque el público británico aguardaba desde la jornada inicial una actuación sobresaliente del piloto local Lewis Hamilton, ganador de este Gran Premio en 2008, 2014, 2015 y 2016, fue su compañero de garaje el que concentró los elogios en la primera fecha de actividad en Silverstone.

Valtteri Bottas, quien el pasado fin de semana rubricó en Austria su segunda victoria en la Fórmula Uno, confirmó su buen momento en las dos primeras rondas de entrenamiento. El finlandés, tercer clasificado en el Campeonato del Mundo, firmó un registro de 1:29.106 en la sesión matinal y mejoró sus prestaciones en la vespertina, con un crono de 1:28.496. "El comienzo ha sido muy positivo", valoró Bottas, "pero espero más del coche, especialmente, en las curvas rápidas".

Por un estrecho margen de 47 milésimas batió a Hamilton, quien trató de enterrar sobre el asfalto la polémica suscitada a raíz de su incomparecencia en la exhibición del miércoles en Londres. Participaron todos los pilotos de la parrilla, a excepción de él, y debió justificar su ausencia en la rueda de prensa del jueves. "Llevamos una temporada muy intensa y necesitaba prepararme de la mejor forma posible para este Gran Premio. La temporada es lo más importante para mí", se justificó el inglés, de 32 años.

A la caza de Prost y Clark

Equipararse al francés Alain Prost y al también británico Jim Clark como pilotos con más victorias en el GP de Gran Bretaña es el gran anhelo de Lewis Hamilton. El tres veces campeón del mundo pareció asumir, no obstante, este viernes que para hacer realidad ese objetivo no solo deberá superar al alemán Sebastian Vettel, líder del Mundial con un margen de 20 puntos sobre él, sino también a su compañero de escudería. "El comienzo del fin de semana ha sido muy bueno. El trazado es increíble con los nuevos coches. Podemos ir rápido en las curvas y eso es fenomenal", comentó en declaraciones difundidas por Mercedes. Hamilton explicó que espera mejorar algunos detalles en su flecha planteada, pero también subrayó que espera que el apoyo de sus seguidores le dé un plus a su pilotaje. "Quiero que sepan que realmente aprecio su cariño", dijo.

Mercedes parece haber ganado la partida a Ferrari, al menos en las dos primeras sesiones libres. La escudería italiana experimentó una notable mejoría con respecto a la ronda inicial, pero tanto el finlandés Kimi Raikkonen (+0.332) como el alemán Sebastian Vettel (+0.460) están lejos del mejor tiempo de Bottas. También los Red Bull del holandés Max Verstappen y del australiano Daniel Ricciardo, quinto y sexto.

Tras ellos se sitúan el alemán Nico Hulkenberg (Renault), el brasileño Felipe Massa (Williams) y el español Fernando Alonso (McLaren-Honda), penalizado con cinco puestos en la parrilla de salida de la carrera del domingo por haber cambiado la batería por quinta vez esta temporada. Un mal menor, en cualquier caso, ya que donde el asturiano aguarda un buen resultado es en Hungría.

Obligado a mejorar, para poder entrar en la Q3 de la sesión de clasificación de este sábado, está su compatriota Carlos Sainz. El madrileño fue undécimo por delante del ruso Daniiel Kvyat, su compañero en el equipo Toro Rosso. Tras ellos aparece el mexicano Sergio 'El Checo' Pérez.