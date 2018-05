Análisis Bueno para McLaren: Fernando Alonso recupera la sonrisa Fernando Alonso. / Alejandro García (Efe) El asturiano aún no llega a posiciones de podio, pero es el único junto a Hamilton y Vettel que puede presumir de puntuar en todas las carreras de la temporada DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO MADRID Lunes, 14 mayo 2018, 14:21

Cuando Fernando Alonso no está satisfecho, se le nota. Ya son muchos años desde que está en el foco de la atención del público, tanto español como extranjero, y no es difícil leer su lenguaje corporal cuando sale del monoplaza. Tampoco lo oculta: ni lo necesita, ni lo ve necesario. Cuando está enfadado, se ve. Y cuando está satisfecho, también.

Por eso la sonrisa que mostraba en el paddock cuando acabó la carrera de Montmeló, la relajación que mostraba su cuerpo y sobre todo la mirada al frente que tenía con la bandera española anudada a la cintura andando es la mejor noticia que podía recibir no sólo la afición de su país, volcada con él como siempre, sino su propio equipo.

McLaren ha mejorado. No sólo respecto al año pasado, ya que con quitarse de encima a Honda ya era suficiente, sino con respecto a la cita de Azerbaiyán. La llegada de nuevos elementos aerodinámicos, encabezados por el vistoso morro que tantas miradas se llevó este fin de semana, ha acercado a Alonso y a Vandoorne a la cabeza del pelotón, tanto en clasificación como en carrera. Irónicamente, este ha sido su peor Gran Premio de la temporada, con el octavo puesto del asturiano y el abandono del belga por un problema con la caja de cambios.

Desde el punto de vista de los resultados, la escudería de Woking no sale tan reforzada como en otras carreras, pero este domingo, mientras recogían los bártulos de carrera y se ponían en modo test (esta semana hay pruebas en el Circuit, primeras del año en plena temporada), todo eran sonrisas. Y es que hay una certeza: llevan cinco carreras puntuando de cinco posibles en este 2018, algo que en el pasado era prácticamente un sueño. Las penalizaciones llegarán, pero parece que más tarde que temprano. La fiabilidad ha dado un salto exponencial con respecto a su etapa negra motorizados por Honda, y eso se nota. Más potencia, más fiabilidad y mejores resultados. El ansiado podio está más cerca que ayer, pero menos que mañana… aunque aún hay muchos kilómetros que recorrer hasta que se llegue al cajón.

Y en esa situación está Alonso. No entra tenso al motorhome, ni sale del box con cara de pocos amigos. Tampoco hay esos mensajes por radio en los que se dejaba ver la impotencia que sentía y las constantes quejas hacia sus mecánicos. Ver cómo adelantaba por fuera en la curva 3 a Esteban Ocon es uno de los momentos cumbres de esta carrera. El salto de calidad de McLaren junto a Honda permite a Alonso crecer, y si Alonso sonríe, el resto del equipo también.

McLaren mira al Mundial de Resistencia

El buen humor que tiene Fernando Alonso también se debe porque en su otro trabajo, el de piloto de Toyota para el Mundial de Resistencia, todo va como la seda. Los japoneses son los grandes favoritos para las 24 horas de Le Mans, cita para la que queda un mes, y Alonso está que no le cabe la camisa en el cuerpo de emoción. Sabe que una oportunidad así de ganar la carrera más grande del mundo no se presenta todos los días, y no la quiere desaprovechar.

Y tanto le ha atraído a Alonso el Mundial de Resistencia, que ha llevado consigo a McLaren. Zak Brown, el CEO de la compañía que ejerce (más o menos) de sustituto de Ron Dennis, es un apasionado del automovilismo y de los sport prototipos. No es raro verle conducir su propio deportivo en un circuito, como ya demostró en las pruebas que hizo con el equipo que tiene para el IMSA, antes de las 24 horas de Daytona.

Por eso no pierde de vista el futuro cambio de normativa del Mundial de Resistencia. El propio Brown le confesó a los medios británicos en el paddock del circuito de Montmeló que están considerando la entrada en el WEC. La semana previa a las 24 horas de Le Mans se van a anunciar las nuevas normas para el próximo ciclo, a partir de 2020-2021, y McLaren quiere estar en el meollo desde el principio, si le atrae la propuesta lo suficiente. «McLaren tiene una larga historia en diferentes formas de automovilismo, bien sea en la CanAm o la IndyCar. Y ya hemos ganado Le Mans. Estamos participando en las reuniones acerca de las nuevas normativas del Mundial de Resistencia y viendo cómo van. Somos aficionados a la marca 'Le Mans'» destacó el estadounidense.

De esa decisión puede depender el futuro de Alonso. El asturiano no tiene contrato con McLaren firmado para 2019, pero sí con Toyota para ese año. No quiere desvincularse de los de Woking, ni estos quieren que se les escape, así que el regreso de su hoy equipo de Fórmula 1 al paddock del Mundial de Resistencia para 2020-2021 sería la excusa perfecta para continuar compitiendo.