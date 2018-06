Alonso: «¡No estoy acostumbrado a ver mi coche por la tele!»

Cansado pero muy contento, Fernando Alonso compareció ante la prensa como campeón de las 24 horas de Le Mans con ganas de relajarse y disfrutar. «Es un día importante y quizá histórico. Después de las victorias de Marc Gené en categoría absoluta y de Antonio García en GTs, volver a tener la bandera de España en el podio es importante, y para mí en particular. Después de unirme a estas carreras históricas como las 500 Millas o esta, me hace sentirme orgulloso», decía.

Pero no fue una carrera fácil, ni al principio, ni sobre todo al final. «Pasé las últimas vueltas un poco nervioso. ¡No estoy acostumbrado a ver mi coche por la tele!», bromeaba. Su buen resultado se debió, en buena medida, a una actuación de noche memorable. «Veníamos muy preparados y no ha habido grandes sorpresas. En el primer turno se trataba de adaptarse y no cometer errores. Cuando me desperté de noche y ví que estábamos dos minutos y medio por detrás, supe que había que hincar los codos y apretar los dientes si queríamos meternos en la carrera», dijo, satisfecho por su labor.

Ahora le toca pensar si volverá más allá de 2019, fecha que ya tiene firmada con Toyota, o si intentará de nuevo el asalto a las 500 Millas de Indianápolis. «No lo sé, tengo que pensármelo. Quizá después del verano», aventuró Alonso, todavía en un estado de shock. «Mañana será un día para relajarse», sonrió.