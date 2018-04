Txikon explica a los hombres de negro qué hacer para no entrar en pánico E. C. El alpinista compartió el jueves sus experiencias con la plantilla del Bilbao Basket, que hoy se juega la vida en Miribilla JOSÉ MANUEL CORTIZAS Domingo, 22 abril 2018, 00:53

Si alguien sabe de lo que habla cuando el tema es una situación límite, es un alpinista. Uno de los mejores, Álex Txikon, compartió sus experiencias el jueves con la plantilla del RETAbet, tendiendo interesantes nexos entre lo que ocurre en la montaña y en una pista de baloncesto. El lemoarra hizo mucho hincapié en la preparación hasta el último detalle como la esencia para poder aspirar a solventar los problemas, que los habrá sí o sí.

Así, la prevención es un punto de partida para luego saber ir adaptándose a las necesidades, variaciones y, llegado el caso, a esas situaciones límite que cuando llaman a la puerta la primera consecuencia que conllevan es entrar en pánico. Txikon fue muy explícito sobre cómo combatir el miedo y puso énfasis en la necesidad de la entereza desde el punto de vista de persona antes que de deportista. Sin haber fórmulas mágicas, la experiencia le dice al alpinista que no alejarse del plan inicial, de las normas es esencial, pero cuando no se puedan seguir el grupo debe evolucionar con criterios ya preestablecidos. Ese equipo humano es el que al final prospera y, tanto en la montaña como en la cancha, con trabajo bien dirigido puede ir vadeando lo que venga. Le ha servido a él durante su epatante trayectoria por las paredes más letales del planeta para seguir aquí contándolo, en este caso a un equipo de baloncesto que no se esperaba esta visita motivacional. Relató que hubo ocasiones en las que su instinto le dijo no y quienes lo obviaron e intentaron seguir adelante nunca volvieron.

Cualquier ayuda, apoyo, iniciativa, terapia o motivación es bien recibida por unos hombres de negro que hoy se juegan la vida ante el MoraBanc Andorra (12.30) en un Bilbao Arena que estará abarrotado. Los del Principado buscan los play-off y seguir avanzando hacia la que esperan sea su mejor temporada en ACB, y les sirve de estímulo el hecho de que Miribilla es una de las plazas que nunca lograron conquistar. Con una victoria de margen ante Betis y Joventut y el agravante de tener perdido el average con los badaloneses, el RETAbet no puede fallar en casa.

Tan importante como su triunfo serían los pinchazos de sus perseguidores y del Zaragoza, con el que empata. Los maños con el debut de Ennis y Bjelica y una racha abierta de cuatro derrotas seguidas visitan a un Murcia que ha ganado cuatro de sus últimos cinco choques. El Betis recibe, con Carrasco en lugar del cesado Quintana en el banquillo, al Gran Canaria, mientras el Burgos aspira a sellar su permanencia ganando como local al Joventut.