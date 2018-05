Natación Triunfo inclusivo en la natación alavesa Óscar Valderrama muestra su trofeo conseguido en el campeonato al nadador completo. / E. C. Óscar Valderrama es el primer nadador con síndrome de Down de Álava y ganó en su categoría en el reciente torneo San Prudencio ELCORREO.COM Miércoles, 9 mayo 2018, 01:07

Las piscinas de Mendizorroza acogieron el pasado fin de semana el campeonato al nadador completo de Álava, torneo San Prudencio, cuyo objetivo era elegir al deportista con mejores tiempos en los cuatro estilos, mariposa, espalda, braza y crol, en la distancia de 200 metros. Participaron un total de noventa nadadores federados, de los que solo 75 tomaron parte en las cuatro pruebas, lo que corrobora la dureza física y mental que supone este torneo.

Pero entre todo ellos destacó Óscar Valderrama, nadador del Judizmendi nacido en el año 2000, que se erigió como vencedor en su año. Este triunfo no debería tener mayor relevancia si no fuera porque Óscar es el primer nadador con síndrome de Down de Álava. Participó de forma inclusiva en una competición de federados, donde él es un deportista más, y fue capaz de alzarse con el triunfo.

Hace ya varias temporadas que el Judizmendi, a través de su presidente, Eduardo Arizti, y Apdema, por medio de su representante Ricardo Gaisán, alcanzaron un acuerdo de colaboración para que todos los deportistas pertenecientes a la asociación que tuviesen los niveles técnicos y de cumplimiento de normativa que obliga la Federación Internacional de Natación (FINA) tuvieran licencia para poder participar en todas las competiciones federadas que se estableciesen en el calendario de la Federación Alavesa de Natación. De este modo se logró la tan ansiada inclusión de este colectivo con el resto de nadadores, compitiendo en las mismas series y con las mismas normas que el resto de los federados.

De los mejores de España

Óscar comenzó su relación con el agua cuando solo contaba con 9 meses y hoy, a sus 18 años, gracias a su constancia, superación, trabajo y disciplina, es uno de los mejores nadadores con síndrome de Down de España. Lleva cuatro temporadas compitiendo como federado, donde es muy valorado y reconocido por el resto de compañeros, al haberse ganado su respeto, no por su condición de deportista con síndrome de Down, sino por su categoría como nadador.

Óscar Valderrama recibió el merecido premio al ser el único deportista de los que participaron en su año que cumplió con todos los criterios que marca la competición. Terminó todas sus pruebas y marcó unos registros sin llegar a ser descalificado.

Junto a él también resultaron vencedores en el trofeo al nadador completo, en sus diferentes años, Uxue Alba, Carolina García, Xabier Nanclares, Ane Alegría, Beñat Agirrebaltzategi, Saioa Mateo, Javier Ibáñez, Aaron Mulvey e Iker Bañuelos, del Judimendi; Nuria Múgica y Markel Ruiz de Gordoa, del Menditxo, y Marta Estévez, del Zadorra.