El triatlón de Gorliz regresa 'in extremis' sin el apoyo de la Federación El triatlón de Gorliz es una de las pruebas preferidas para los deportistas. / Pedro Urresti Varios cambios en el reglamento protagonizarán la prueba, que no contará con jueces por primera vez en su historia HIZKUNTZE ZARANDONA Jueves, 12 abril 2018, 08:25

Los aficionados y deportistas del triatlón en Euskadi podrán disfrutar finalmente de una de las pruebas más especiales del calendario. El XII Triatlón Bahía de Gorliz se celebrará el próximo 6 de mayo. A pesar de que la empresa IA Sport Events ya había anunciado la cancelación por problemas con el delegado técnico de la Federación, al final han decidido organizar la prueba junto con el club Urdaitri Motrivation Taldea: «no queremos que nuestro deporte se muera, así que lucharemos por seguir haciendo pruebas. Con o sin el apoyo de la Federación». Pero el de este año no será uno más. Varios cambios en el reglamento protagonizarán esta prueba que ha llegado 'in extremis' al calendario y no contará con jueces por primera vez en su historia. La respuesta de los triatletas ha sido rotunda. En 24 horas, 140 inscritos.

Como viene siendo habitual, el de Gorliz será un triatlón 'sprint': 750 metros a nado, 23 kilómetros en bici y 5 km de carrera a pie. Los deportistas se batirán en duelo por mar y tierra en uno de los parajes más espectaculares de la costa vizcaína. Federados y no federados. Primera singularidad. La Federación vasca modificó el pasado año la normativa y aprobó que hasta 2020 los deportistas que quisiesen tomar parte en una prueba deberían estar federados en triatlón. IA Sports no comparte en absoluto esa medida. «¿Y qué pasa con los que quieren probar? No hay pruebas para que la gente pueda correr y ver si les engancha. Y, por otro lado, están los que quieren hacer uno o dos triatlones en la temporada pero no quieren pagar la ficha para federarse porque supone un dinero y no les sale rentable. ¿Qué pasa con esa gente?», se preguntan.

Al no contar con el respaldo de la Federación, la prueba no puntuará en el campeonato vasco. A IA Sport Events no le preocupa: «el tema de puntuar interesa a medio centenar de deportistas, no a la mayoría. Y viendo cómo está este año el calendario… la gente lo que quiere es competir, disfrutar y pasarlo bien entre amigos». Asimismo, si no hay Federación, no hay jueces. ¿Entonces? Los integrantes de Urdaitri serán los encargados de gestionar los boxes, las boyas, darán la salida… «Que nadie piense que no va a estar organizado porque cuidaremos al máximo todos los detalles. Hay un montón de pruebas a nivel nacional que se celebran sin jueces, como las Santander Series de Getxo, Gijón... No hay que alarmarse», explican desde la empresa de Urdaibai. Tampoco habrá tarjetas. Ni sanciones. «Los triatletas ya saben las reglas: cómo deben circular con las bicis, que no pueden usar acoples, conocen de sobra el material que necesitan… no vemos ningún tipo de problema». ¿Y los seguros? «Existe uno de responsabilidad civil para el evento y otro seguro por cada corredor. El Ayuntamiento es el primero que no te deja realizar ningún tipo de carrera sin un seguro».

En datos Ganadores categoría masculina y femenina: Recibirán un trofeo, txapela, y una recompensa económica de 300 euros, 200 para los segundos clasificados y 100 para los terceros. Incluso los cuartos y quintos también contarán con premio, 75 y 50 euros, respectivamente. Fechas de inscripción: Estarán abiertas hasta el 30 de abril a las 0:00. Inscripciones aquí . Cupo de la Prueba: 550 Precio: Para federados: 29,02 €. No federados: 34,20 €. Voluntarios: Todo el que quiera apuntarse como voluntario puede mandar un correo electrónico a iasportevent@gmail.com

Los chicos, antes que las chicas

La prueba tendrá su centro de operaciones en el aparcamiento de la playa vizcaína. A las 10 horas dará el pistoletazo de salida. Por delante, 750 metros de natación en mar abierto, en un triángulo balizado frente a la playa. Primero saldrán los hombres y cinco minutos después, las mujeres. Otra novedad. «Lo vamos a hacer como en la Federación Española de Triatlón. Hasta ahora era al revés y muchas chicas se agobiaban, y con razón, cuando salían los chicos cinco minutos después. A muchas no les da tiempo a acabar la natación, les alcanza la avalancha... y lo pasaban realmente mal», explican desde IA Sport.

Posteriormente, se subirán a las bicicletas para completar el circuito de algo más de 23 kilómetros. Un auténtico 'rompepiernas' que pasa por Plentzia, Urduliz, alrededores del Castillo de Butrón, alto de Andraka y Lemoiz para acabar junto al paseo marítimo de Gorliz. Los supervivientes aún deberán superar un último escollo, una carrera a pie sobre una distancia de cinco kilómetros repartidos en dos vueltas a un trazado que discurre frente a la bahía. ¿Y con Tráfico? «Estamos a la espera de una reunión con la Ertzaintza, pero no habrá ningún problema porque es el mismo recorrido de bici que el año pasado», aseguran.