Los reyes del pádel, a conquistar Bilbao

Los dos mejores jugadores del ‘planeta pádel’ quieren también conquistar Bilbao. Desde el pasado miércoles y hasta mañana, los tops de este deporte se dan cita en la capital vizcaína en el Keler Bilbao Open. Y entre ellos destaca sobremanera la pareja número uno del ránking, el argentino Fernando Belasteguín y el brasileño Pablo Lima. Juntos desde 2015, son claro objetivo a batir después de que en estos tres años hayan conseguido arrasar torneo a torneo. Gracias, sobre todo, a haber sido capaces de acoplar la enorme calidad individual que atesora cada uno. Prometen espectáculo en el Frontón Bizkaia de Miribilla, estos días convertido en terreno del pádel. «Creo que es el mejor final de temporada que estamos teniendo, y tenemos muchas ganas de jugar bien», destaca Lima junto a su compañero en conversación exclusiva con EL CORREO.

Ayer se impusieron a Adrián Alemandi y Juan Lebrón y ya están clasificados para semifinales. Su propósito es el triunfo, como han hecho recientemente en Zaragoza y Buenos Aires, esta última una cita señalada para Belasteguín. «Van mis padres a verme, que no lo hacen en todo el año, y para mí es especial», relata. Ahora les toca en territorio vizcaíno, donde ya han estado en varias ocasiones. «Hemos jugado en Jolaseta, en La Casilla, la verdad que es una ciudad con una tradición de pádel muy grande», subraya el argentino.

Ambos jugadores se muestran encantados por la respuesta del público vizcaíno. «Lo bueno del pádel ahora es que la gente ya no sólo se anima a practicarlo, sino también a ir a verlo», celebra Bela. Las previsiones indican que Miribilla no se quedará atrás. «Nos han comentado que se han vendido casi todas las entradas para el fin de semana, y eso quiere decir que la gente tenía muchas ganas de ver pádel profesional en Bilbao», constata Lima.

El brasileño tiene claro que su deseo es que este torneo perdure en el tiempo. «Es un deporte muy social, fácil, donde a nivel amateur no hace falta ni condición física ni técnica para pasártelo muy bien; no conozco un deporte de raqueta en el que te lo pases tan bien desde el primer día», destaca Fernando Belasteguín. No obstante, los números 1 del mundo piden cautela. «Que la gente se lo tome con calma, que a veces se empieza jugando muchos días seguidos y hay que tener precaución, y que si tienen tiempo que den clases para evitar malos gestos y lesiones», complementa su compañero.

Ambos explican que su duradero éxito no tiene recetas milagrosas. «Es nuestra profesión y nos entregamos cada día al máximo, y el resultado es una consecuencia; disfrutamos mucho en el entrenamiento diario y es lo que nos mantiene vivos», sostiene Bela. Gracias a ello han conseguido que la victoria sea su compañera de viaje. Triunfos y éxitos que no hacen olvidar los inicios. «Fueron duros, de mucho aprendizaje, pero donde aprendí mucho y ahora valoro mucho más lo que tengo por las dificultades que he pasado hasta ese momento», admite Lima.