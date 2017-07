Jon Rahm también gana en Europa Jon Rahm, durante la jornada dominical del Irish Open. / REUTERS Arrasa en Irlanda donde logra su segunda victoria en su primer año como profesional y escala al octavo puesto mundial J.M. CORTIZAS Domingo, 9 julio 2017, 18:42

Jon Rahm vuelve a ganar. Y no de cualquier modo. Logra su segunda victoria profesional, tras estrenarse en el Farmers de Torrey Pines en Estados Unidos, con una tarjeta de escándalo, batiendo todos sus récords de vueltas, birdies y eagles logrados durante los cuatro días de disputa de un Irish Open que fulminó con -24 y seis golpes de ventaja ante Ramsay y Southgate. Más de un millón de euros para su cuenta corriente (el fisco se encargará de aligerarla) y el ascenso a la octava posición en el Ranking Mundial, mientras se hace fuerte en el tercer puesto en el Race to Dubai, nombre comercial del European Tour. Más no se puede pedir. Ya sabe lo que es reinar a ambos lados del Atlántico.

En Londonderry ha sido siempre un jugador sólido, solvente, ambicioso con el riesgo, quizá algo más controlado, como ha reconocido a lo largo de los días. La ausencia de viento ha convertido Portstewart en un campo atacable y los jugadores se lanzaron a por sus números rojos con voracidad. Tanto que el corte del viernes dejó fuera de circulación para el fin de semana incluso a quienes habían llegado al -3.

Jon Rahm siempre mostró sus credenciales y se fue colocando en la nómina de favoritos hasta arrancar la jornada final en el partido estelar junto a Im, el norteamericano de ascendencia coreana, que naugfragó en los últimos hoyos, quedándose sin el premio de la clasificación para The Open tras ser el mejor entre el jueves y el sábado.

Cadena de birdies

El de Barrika arrancó la vuelta decisiva marcando su territorio con un eagle al 4 que despertó su apetito. La clave radicó en la cadena de birdies, cuatro seguidos, entre el 7 y el 10 con los que abrió brecha ante sus perseguidores haciendo bueno su recuerdo a Tiger Woods, quien aseguraba sentirse cómodo en tal situación ya que él «no debía defenderse si no los demás atacar, arriesgar y recuperar el terreno». Otro eagle (el cuarto que firmó en el torneo) en el 14 le hizo ya sencillamente inalcanzable para la concurrencia.

Con este triunfo en el Irish Open, Jon Rahm da continuidad a los triunfos españoles en Irlanda del Norte, donde Seve Ballesteros (3), José María Olazabal (2) y Sergio García le precedieron. Fiel a su carácter decididamente ambicioso, el vizcaíno quiso rematar la faena con una filigrana en el 18, buscando el birdie con un approach chipeado que no acabó en la cazoleta de milagro.

Su -24 es la mejor tarjeta de la temporada en el European Tour. El de Barrika combinará entrenamiento y descanso playero esta semana en el sur de España como preparación para el Open Británico, el tercer grande del curso que siempre ha reconocido es su major favorito.