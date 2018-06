Rahm prepara su teoría del corte Rahm, su caddie, marshalls, un policía y algún espectador tuvieron que sacar a pulso la silla de un aficionado de la línea de tiro. / EFE Confía en sacar lo mejor de su juego de regreso a Europa, donde jugará los Abiertos de Francia e Irlanda y The Open JOSÉ MANUEL CORTIZAS Domingo, 17 junio 2018, 01:10

Tiene ocho años para digerir la cuenta que acaba de quedar pendiente. Hasta 2026 no tendrá que volver a litigar con Shinnecock Hills, campo que ha quedado marcado en su lista de venganzas abiertas. Entonces regresará a estos acres de oro en polvo de Long Island un US Open que antes circulará por Pebble Beach, Winged Foot, Torrey Pines, The Country Club, The Los Angeles CC, Pinehurst Resort y Oakmont. Jon Rahm será un recién estrenado treintañero cuando se vuelva a ver las caras con el monstruo que le ganó la batalla y le ha hecho recoger los bártulos de su taquilla antes de tiempo. Si sigue su curso la hoja de ruta que se le reconoce ya habrá descorchado algún 'major', sido número 1 del mundo y conquistador de la Ryder Cup. Pocos destinos aparecen escritos con los renglones tan rectos y las ideas tan definidas.

El duelo, la digestión por el mal resultado neoyorquino se activó en cuanto Rahm se despidió de quienes le hemos acompañado en el territorio sagrado de la Nación India. «Nos vemos en París», como quien queda para otro día en una cafetería al lado de casa para tomar un café. Enfiló el camino de los vestuarios junto a su pareja, su manager y uno de los recuperadores que vela por su adecuación física. No parecía albergar odio hacia Shinnecock Hills, como el reconocido en público por Ian Poulter. El inglés se estrenó en el US Open aquí en 2004 y le sucedió lo mismo que ahora al jugador vizcaíno. «Durante muchos años lo he odiado con todas mis fuerzas», reconoce. Y quizá siga haciéndolo después de lo que le pasó el viernes cuando tras jugar a lo campeón y colocarse a un golpe de Dustin Johnson se puso las botas de agua para enfangarse en el penúltimo hoyo con un triple bogey y en el postrero con otro golpe cedido al campo. Y ayer arrancó con otro más. Definitivamente, no hubo pipa de la paz.

Trabajo, adecuación mental pendiente para esa sensación desvelada con naturalidad, una duda existencial que le lleva a entender que hay una conexión entre su actitud y el juego mejorable. De su boca se recuperó la «agresividad» como algo perdido, echado de menos. Y también la confianza en que cruzando el charco se topará con una versión más estable de su golf en la trilogía europea que le espera: Abiertos de Francia e Irlanda y The Open Championship, el 'grande' que más feliz le haría.

La estadística alimenta ese dato que parece infalible y habla de se su capacidad para recuperarse. Ya sea durante un partido tras un fiasco o después de un torneo en el que le salió cruz. A nivel de los 'majors', en cinco de seis ocasiones los continuó con un Top 10. Acabó 59º su primer The Open y acto seguido fue segundo en Canadá; fue el 27º en el Masters y lo retomó con una cuarta plaza en el Wells Fargo; no pasó el corte en el US Open de Erin Hills y restañó las heridas con un décimo lugar en París; en el PGA Championship concluyó el 58º y subió al tercer peldaño del simbólico podio en el The Northern Trust. Y este año rizó el rizo empalmando el cuarto lugar en el Masters con la victoria en Madrid. La única excepción fue el The Open de 2017 (44º) y el posterior Mundial Bridgestone (28º).

Pero su querencia a retroalimentarse con los reveses va mucho más allá. Al punto de que tras cada corte que no ha superado llegó una victoria en un plazo no superior a los cinco torneos. Así, se quedó varado en el Wyndham y tras pasar por el Safeway, Shriners, Mayakoba y CareerBuilder ganó el Farmers Insurance. Tardó menos tras el doble corte en el Memorial y US Open porque afiló las garras en Francia y venció en Irlanda. Y más instantánea aún su última reacción registrada. Se despidió de Valderrama el viernes y fue a Dubai para ganar en el cierre del Circuito Europeo.

Lo imprevisible del golf. El miércoles Henley se marchaba de la práctica tras perder cinco bolas en los cuatro primeros hoyos. Y a la hora de pasar el corte era segundo tras Dustin Johnson. Es un deporte con teorías, pero sin respuestas.