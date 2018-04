Rahm prefiere cazar sin compañía Jon Rahm y Wesley Bryan, sentado a su izquierda, aguardan junto a sus caddies el momento de entrar en acción. / AFP Su compañero Wesley Bryan, sin chispa con el driver y el putter, lastra su buen juego y la pareja no pasa el corte JOSÉ MANUEL CORTIZAS Sábado, 28 abril 2018, 08:02

Jon Rahm tendrá el fin de semana libre para disfrutar de Nueva Orleans. Lastrado por su compañero Wesley Bryan, no pudo superar el corte en el Zurich Classic, pese a que para hacerlo les habría bastado con cubrir el par en el TPC Louisiana. Su juego brilló a un nivel cada vez más consolidado y sólo necesitaba a su vera un jugador que lograra leer bien los greens o no meterse en jaleos en las salidas. Desafortunadamente no encontró nada de eso y le vino bien, además, para aprender a sobrellevar un mal trago, una jornada en la que el birdie al 2 quedó como muesca en el anecdotario.

Fue loable el cariño y complicidad que siempre mostró a su gran amigo norteamericano. Hoy por ti, mañana por mí, le vino a decir cuando en la recta final del recorrido Bryan se desesperaba y su rostro languidecía al no poder seguir, esta vez ni de lejos, el compás marcado por el de Barrika. Dos búnquers en las tres primeras salidas del estadounidense complicaron la puesta en marcha, aunque ese golpe birlado en el segundo hoyo pudiera animar a pensar lo contrario. En los primeros nueve, Rahm destacó en el juego largo, pero los putts en un radio medio de cuatro metros no acababan de ser engullidos.

Cerraron el 'front nine' rebajando la calidad de su tarjeta a -4, sabiendo que habían entrado en la lotería del corte, que durante la jornada hizo un trayecto alterno entre -5 y -6.

En el siguiente tramo nada cambió a mejor. Bryan no salvó el par con un putt de cuatro metros en el 12, no atinó para birdie en el 13 (tres metros), 14 (cinco) y 15 (tres y medio). Y en el 16 se fue al agua dando lugar a la imagen del día. La bola quedó sujeta por la vegetación como si se tratara de un islote. En el momento en el que el grupo se acercaba a buscarla un caimán se imaginó un suculento almuerzo y desde la orilla se dio un sonoro chapuzón para quedarse a unos metros sin perder detalle, con el cuerpo hundido y la cabeza a modo de periscopio imaginándose la jugada.

Otaegui destaca en China y Del Val se desinfla en Indiana Adrián Otaegui arrancará hoy la tercera jornada del Volvo China Open con todas las opciones para seguir aspirando al título en esta prueba del European Tour. Tras iniciar la actividad con una vuelta de cuatro bajo el par en el Topwin Golf&CC, ayer la elevaba a una tarjeta global de -7, a dos golpes del líder Matt Wallace y uno por detrás del mejor español, el cántabro Nacho Elvira. El jugador de Goiburu , con cinco birdies y dos bogeys, tuvo que enfrentarse en el turno de tarde a un viento que lo complicó todo. Por su parte, el getxotarra Samuel del Val no pudo pasar el corte en el United Leasing&Finance Championship en Newsburgh (Indiana). Pese a llegar a liderar la tabla al inicio de la jornada del jueves, ayer se hundió con tres doble bogeys y un bogey en el 'front nine'.

Era Jon Rahm el que tenía que golpear y hay que decir que ni se inmutó por el animal, que no dejaba de desplazarse como movido por un inquieto ritual. Seguramente tendría más miedo que vergüenza ante la proximidad de tantos humanos en su radio de acción, pero nunca se sabe. El de Barrika, inmutable, bajó al agua, tuvo que sumergir hasta la espinilla su pie derecho y se sacó de la chistera un golpe magistral a green que, sin embargo, no pudo evitar el cuatro bogey que certificaba ya su despedida del Zurich Classic de no mediar un par de birdies en los dos hoyos finales, lo que no ocurrió pese a un no menos espectacular chip del vizcaíno en el 17. Su siguiente cita, palabras mayores, será el 'quinto Grande', un The Players al que tiene ganas.

Fue el de Rahm y Bryan un partido maldito ya que sus compañeros de viaje, Spieth y Palmer, tampoco seguirán hoy en liza. Y eso que llegaban al 16 con un -8 absolutamente conciliador. Pero dos doble bogeys para acabar les dejaron también con el cartel de libres para el fin de semana. Lo mismo que la pareja española con aroma a Ryder Cup. Sergio García y Rafa Cabrera-Bello fueron de más a menos para acabar presentando una tarjeta de cuatro bajo par insuficiente para seguir en liza.