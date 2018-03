Rahm se da un paseo en montaña rusa Rahm ejecuta su segundo golpe en el hoyo 3, el primero que no se adjudicó tras su furiosa salida. / AFP Arrancó como un misil en Austin antes de ceder terreno y luchar por salvar in extremis el empate en el inicio del Mundial Match Play JOSÉ MANUEL CORTIZAS Jueves, 22 marzo 2018, 01:08

El formato Match Play tiene mucho de viaje en vagón de una atracción de parque temático. De las montañas rusas fuertes, en las que se anuncia la contraindicación para los corazones débiles. Apenas juegan uno o dos torneos al año de tal guisa los jugadores galácticos y los toman con ganas, expectación y la clara intención de nunca aflojar. Los límites del riesgo se dilatan o contraen en cada hoyo, dependiendo del golpe propio y la contestación del rival. Son dieciocho banderas cuya conquista tiene todo que ver con una estrategia cambiante. Rahm lo sabe de sobra y unió su ansia por jugar tras estar parado desde el Mundial de México a la excitación que reconoce le procura esta cita en Austin en la que en 2017 estuvo a punto de amargarle la fiesta al número uno del mundo en la final. Pasó de la euforia a la angustia -más de sus seguidores que de él- en un par de pestañeos y tuvo que recurrir a su audacia e invocar la esencia de ‘Jon sin miedo’ para salvar el empate en el último hoyo ante Keegan Bradley.

La puesta en marcha del de Barrika fue espectacular, impactante. Tanto que animó a su legión de seguidores a dejar volar la imaginación pensando en un paseo triunfal. Pero no se puede cantar victoria prematuramente, y mucho menos en torneos Match Play. Los cuatro primeros hoyos del vizcaíno concentraron la esencia del golf. De tiralíneas. De tee a green como rezan los manuales. La versión golfística del saque y volea. Calle, green y putt. Los dos primeros, a la buchaca ante un Keegan Bradley del que únicamente le separaba la ejecución con el putter. Y el cuarto, también. Tres banderas conquistadas sin romper a sudar.

No había alarmas, señales que establecieran un cambio inminente en el decorado. Su juego era impecable y, de seguir así, obligaba a Bradley a tener una precisión quirúrgica. Pero el estadounidense no se achantó. Así, en el hoyo 6 comenzó un marcaje que hizo mella en Jon Rahm. O, al menos, coincidió con su versión menos eficaz. Perdió la línea, más allá de calle y rough al tratar de romper la bola con el driver en el primer par 5 y aunque su rival visitó el búnquer, lo que también hizo el vizcaíno tras el segundo golpe, fue más certero en el green. Fue un aviso que no llegó solo. En el siguiente tramo, el segundo par 3, Rahm no cazó el green y Bradley dejó la bola a un metro para quedarse uno abajo en siete banderas.

Aún en el ‘front nine’, el de Barrika movió ficha para demostrar a su compañero de viaje que también es un fajador y se come los reveses. No sólo eso; suele avisar contragolpeando. Con el par en el 8 y sin tocar calle hasta el green le bastó para reponer el +2 en su casillero, acabando el primer tramo de tal guisa.

Sólo hay valientes

La segunda parte de la función nada tuvo que ver con lo anterior. El approach se le fue a la base de la tribuna de green en el 10 y Bradley le cobró el peaje y se vino arriba. Con un birdie en el 11 apuntó las tablas en el partido y marcó su tercera muesca seguida en el 12 merced a un eagle en pleno trance con el putter, dejando sin efecto el golpe que le había birlado al hoyo el vizcaíno. La presión cambió de barrio y amplió su ventaja apuntándose el 15, mientras reaccionaba a la desesperada Rahm recortando a la mínima expresión su retraso a falta de los dos últimos hoyos. Y en este formato sólo hay valientes porque el ‘de perdidos, al río’ es un lema presente en su proceder.

El 18 decidiría el partido. Rahm soltó el brazo y dejó la bola a 25 metros de la bandera (voló 320) mientras Bradley visitó la arboleda y el búnquer. El de Barrika falló con el putter desde calle y el americano buscando lo imposible se comió una corbata que lo pudo cambiar todo. Al final, empate justo.